Entregaré una Universidad Veracruzana sin deudas, presume Sara Ladrón

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, afirmó que entregará la máxima casa de estudios, sin adeudos.

Y es que, en entrevista para la televisora estatal, explicó que al llegar a la Rectoría la administración estatal mantenía un adeudo de 900 millones de pesos a esa institución y se tenían adeudos con diferentes entes como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, de acuerdo con la rectora, al término de su segundo periodo al frente de la universidad no dejará adeudos.

"Yo recibí una Universidad a la que le debía 900 millones el Gobierno del Estado y voy a entregar a final de agosto una universidad sin deuda y sin adeudos y creo eso hace que una universidad más consolidada en términos financieros", consideró.

Admitió que durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se logró finiquitar el adeudo con el SAT a través del pago de dos abonos y que es permite que las finanzas de la UV no estén en las condiciones anteriores.

"Miguel Ángel Yunes inició las gestiones y pagó algo de ese adeudo, 500 millones de pesos; pero lo mejor fue el broche de oro con Cuitláhuac García Jiménez, comprometido y conocedor de la situación de la universidad, conocedor desde adentro de la dinámica de la universidad, de los estudiantes, sabedor de que era real la afrenta que habíamos tenido, la falta de compromiso de un gobierno estatal", dijo.

Recordó que con el apoyo del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima, se hizo una dinámica de gestión frente al SAT que estableció los lapsos, el camino y el proceso a seguir.

"En dos ocasiones pagó cantidades fuertes y hemos finiquitado el adeudo con SAT y también de ese monto en buena medida es el pago del adeudo que el Gobierno del Estado tenía para la universidad, entonces yo recibí una universidad a la que le debía 900 millones el Gobierno del Estado y voy a entregar al final de agosto, una universidad sin deuda y sin adeudos", abundó.

Al ser cuestionado sobre el equipo de basquetbol de Halcones UV, Sara Ladrón refirió que se decidió no brindar más apoyo económico porque el dinero público no puede ser usado para pagar las carreras de deportistas profesionales, especialmente en un momento en que la universidad no tenía para pagar la nómina.

"Eran alrededor de 65 millones de pesos al año y era un tiempo en que la universidad no tenía para pagar la nómina, cómo era posible que pagáramos a deportistas profesionales sueldos muy elevados, con presupuesto público para unos cuantitos espectadores que accedían la Nido del Halcón", agregó.

Agregó que la universidad no tiene nada en contra del deporte profesional, pero una universidad púbica no puede o debe financiarlo, por lo cual aplaudió que regrese el basquetbol profesional a Xalapa con el equipo de Halcones Xalapa.

"En ese momento hay un nuevo proyecto que no utiliza recursos públicos, a la Universidad no le están pidiendo recurso, van a usar las instalaciones a partir de un contrato de renta con la Fundación de la UV", abundó.