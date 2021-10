El sacrificio de gatos completamente negros o blancos es una práctica ancestral que permanece vigente en todo el mundo y, en Veracruz -cuna de santeros y chamanes- no es la excepción.

Desde siglos pasados se cree que, durante la noche del 31 de octubre, los espíritus caminan entre los vivos. Quienes se dedican a la brujería afirman que los felinos son detectores de energías y pueden ver el mundo astral, por lo que los utilizan para saber lo que hay 'del otro lado'.

Aunque pareciera sacado de una película de terror, son muchos los gatos que han sido encontrados en panteones de Veracruz, los cuales son sacrificados -degollados- en altares con velas montados en el interior de los cementerios.

Rituales, vigentes en Xalapa

En Xalapa, la práctica es más común de lo que se cree. Aunque los rituales no son específicos de octubre o de Halloween.

"Luego vienen, dejan dulces tirados aquí o dinero; no sé qué sea eso, pero seguido lo he encontrado. Me han dicho que viene un señor y lo hace, no sé con qué fin", relató el vigilante del panteón municipal 5 de Febrero, mientras señalaba un frasco con alcohol de caña, un vaso con agua, una veladora y un cigarro, agrupados en la entrada del panteón.

Constantemente, dijo, ha desmantelado altares u objetos "extraños", aparentemente utilizados en algún ritual; sin embargo, lo que más le llama la atención, es la insistencia de la gente que se acerca en estas fechas a solicitar la adopción de alguno de los casi 40 gatos que habitan en el camposanto.

En el panteón Palo Verde la situación es más compleja, pues de acuerdo con el vigilante del recinto, los gatos no son las únicas víctimas que han encontrado degolladas entre las tumbas.

"Pollos, gallos, gallinas, gatos, perros... de todo se encuentra aquí; ya es algo habitual", dijo.

Los sacrificios y rituales son realizados durante la noche, cuando la oscuridad les permite esconderse de los vigilantes.

"Hay cosas que luego se encuentran ahí tiradas, escondidas, como agua sucia. También encontramos bultos de sal, de chile, dinero, muñecos... hay de todo", relató.

Pero hay una petición especial que, aunque es poco frecuente, les pone la piel de gallina apenas la escuchan: mostrar un cadáver recién sepultado.

"Viene gente que a veces sí preguntan, que quieren ver un difunto fresco, pero no se les da información", señaló.

Niegan adopción

Para evitar esta sádica matanza de felinos, protectoras de animales han optado por negar la adopción de gatos durante octubre.

Viridiana Velázquez Medrano, administradora de la asociación Garritas Unidas Xalapa, alertó que hay quienes, año con año, solicitan gatos en adopción en fechas específicas, los cuales ha terminado siendo víctimas de rituales satánicos.

"Había un gatito que se dio en adopción con un joven... y el joven tenía este gusto por ciertas creencias, como inclinación a la muerte. Se llevó un gatito negro y no supimos de él después; entonces nos dio mucha preocupación al ver su perfil y estos deseos que tenía.

Notamos esta premura o gusto específicamente por ese color (negro y blanco), entonces, lo que hacemos las protectoras es revisar los perfiles de Facebook y eso nos da una alerta", indicó.

De acuerdo con Velázquez Medrano, marzo, septiembre, octubre y noviembre son los meses donde más piden la adopción de gatos negros o blancos, fechas en las que se celebran la Misa Negra y las festividades alusivas al Halloween.

En ese sentido precisó que, por hora, las adopciones de estos animales están canceladas y se retomarán en noviembre, cuando la vida de los mininos ya no sea puesta en peligro.