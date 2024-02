Enjambre sísmico: Xalapa registra el primero del año con 15 réplicas en una semana

En las últimas semanas, el país se ha visto azorado por sismos continuos de pequeña e intermedia magnitud, también llamados 'enjambres sísmicos', ocurridos desde el pasado 12 y 14 de febrero, uno en Baja California y otro más en Chiapas, con sensación en CDMX, ambos de magnitud 5.3 y 4.2 respectivamente.

Ahora, sismólogos reportan que en Xalapa también ocurrió un enjambre sismico, registrándose alrededor de 15 sismos de magnitud 3.1 y 3.9, entre los días 10 y 15 de febrero.

Ante esta situación, el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Veracruz, señalan con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que casi todos estos sismos se encontraron en un mismo rango de magnitud y a la misma profundidad, entre los 10.3 y 13.8 kilómetros.

Así mismo, señalan que este fenómeno natural podría ocurrir debido a la zona del sureste de Xalapa-Coatepec, donde existe un grupo de fallas activas, aunque no totalmente identificadas pero sí con evidencia de actividad sísmica.

Los reportes indican que e último enjambre sísmico habría ocurrido en el año 2019, mismo en el que se registraron 17 sismos, siendo el de este 2024, que por mínimo, sucedió una cantidad similar de sismos pero en una semana.

Ante los movimientos telúricos, expertos recomiendan tomar en cuenta las medidas de seguridad: no correr, no gritar, no empujar, identificar los sitios seguros, así como rutas de evacuación.