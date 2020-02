Encabeza Cuitláhuac 199 aniversario del Día de la Bandera

Al encabezar el 199 Aniversario del Día de la Bandera, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expresó que no tiene sentido hablar de nuestra Patria si no reconocemos todas las luchas que se han dado en el país para llegar al Estado de Derecho que hoy gozamos.

Por ello, "el sacrificio de miles de compatriotas tiene un significado mayor cuando desde el Gobierno se pretende transformar de fondo la vida pública", afirmó.

Acompañado por mandos militares y navales, integrantes del gabinete y presientes de los Poderes Legislativo y Judicial, señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen muy claro el significado del lábaro patrio, al mantenerse en la línea del servicio a la nación.

A los presentes en el Parque Juárez de esta ciudad, dijo que éste es el sentido que se quiere recuperar; "por eso queremos transmitirlo para que nunca se nos olvide la historia de nuestro país independiente, soberano y libre".

García Jiménez aseveró que no se puede reproducir la retórica de un patriotismo vacío en estos días transformadores, porque la bandera nacional guarda un sentimiento más profundo, que es servir al pueblo.