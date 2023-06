Enardecen y bloquean Banderilla por falta de agua; pipas cobran mil 500 pesos

Habitantes de Banderilla se manifestaron la mañana de este lunes y bloquearon los dos carriles de la carretera Xalapa-Perote exigiendo la regularización del servicio de agua potable pues llevan dos meses sufriendo la escasez y las pipas privadas ya subieron de precio a mil 500 pesos.

Acusaron que las pocas familias que pueden pagar por el servicio privado, también han enfrentado diversos problemas pues el agua, al no tener claro de dónde proviene, contiene alfilerillos, lombrices o lodos que pone en riesgo su salud.

En entrevista, una de las mujeres manifestantes recriminó que desde el inicio de la falta del servicio solicitaron a las autoridades correspondiente su intervención, pero no tuvieron respuesta.

TRES CUBETAS AL DIA

Además, cuestionaron la decisión del presidente municipal, David Sangabriel Bonilla, sobre surtirles únicamente tres cubetas de agua al día a los pobladores, ante la gravedad de la escasez.

"Los niños en la escuela no tienen agua, no los dejan entrar a los baños porque no hay agua" señaló la mujer.

Otras mujeres criticaron que es necesarios "estarles rogando" a quienes reparten el agua en pipas privadas para que accedan a llenar los recipientes de los hogares, pues la indicación es dejar mil litros de agua por familia de forma semanal o por cada 10 días, aunque se podría recortar a la mitad.

Dijeron que las familias más grandes buscan hacer rendir al máximo la cantidad de agua que se le deja, sin embargo, antes de que el servicio de pipas se les vuelva a prestar, se ha vuelto una constante que el líquido se les termina.

A ello se agrega que de acuerdo con las inconformes, se ha lucrado con la necesidad de la población, pues las pipas particulares pasaron de cobrar 900 a mil 500 pesos por el servicio.

"Y hay quienes nos ofrecen las pipas en mil 800; yo tenía diez días sin lavar en mi casa, nos dejan mil litros de agua para ocho o diez días, ¿qué hacemos con esos litros cuando somos en una familia cinco o seis miembros?", cuestionó.

Las familias han tenido que idear formas para darle un segundo uso al agua que usan para bañarse y emplear métodos en los que puedan gastar al mínimo para que les alcance la cantidad que les dejan.

Afirmaron que la zona residencial Villa Montaña, donde habita el alcalde David Sangabriel Bonilla no ha padecido la escasez del servicio, pues constantemente se rellenan los tanques de donde se surte esa población.Señalaron además la pasividad de los gobiernos municipales que han tenido para la realización de obras que puedan garantizar el abasto, como la captación de agua de lluvias.

"Dos meses sin agua y ya nos desesperamos, no podemos sobrevivir. Estamos desde las 8 de la mañana y no nos atienden", explicaron.