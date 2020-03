Este nueve de marzo en que muchas mujeres se sumaron al paro nacional, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo un "paro activo".

De acuerdo con su directora, Yadira Hidalgo González este lunes están llevando información sobre la violencia contra las mujeres en cinco mercados de la ciudad.

Recordó que el mismo alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dejó en claro que quienes se quisiera sumarse a este paro nacional podría hacerlo libremente.

"En el Instituto Municipal de las Mujeres paramos nuestras actividades cotidianas, pero vamos a hacer otras actividades como ir a lugares donde las mujeres no van a parar, en este caso los mercados, en cinco mercados, tanto del IMM, Participación Ciudadana, Asuntos Jurídicos, de la Procuraduría para hacer brigadas informativas contra la violencia hacia las mujeres, por que lo que sí nos toca hacer como ayuntamiento es la prevención contra la violencia", explicó.

Subrayó que con ese "paro activo" se podrá llevar esta información a las mujeres en lugares donde saben que no habrá paro como son los mercados, pues están las que venden y las que compran.

Asimismo llamó a los hombres a que se sumen al grito colectivo de "alto a la violencia y que no se puede tolerar" en sus trabajos, casas, en donde les corresponde.

"Quienes ya entendieron lo que se demanda con el movimiento feminista, explíquenselo a otros varones con toda la paciencia y tranquilidad, haciendo grupo para que la información corra y corra bien", añadió.