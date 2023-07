En Xalapa, pan tradicional de requesón y de huevo; para chuparse los dedos (+Video)

"Empecé a hacer pan porque cuando era chamaco, a los 12 años, mi mamá me mandaba a aprender a una panadería en Coatepec, para que no anduviera de vago", comparte don Fernando en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

Fue gracias a su mamá, refiere, como aprendió el oficio que se ha arraigado en su corazón, en el que desarrolla su talento y con el que se gana la vida.

"Así aprendí, a los 12 años. Generalmente me ponían a barnizar o a azucarar el pan, pero me empezó a gustar que cuando intentaba hacer un pan, me salía bien, y le fui agarrando amor a esto".

Pero luego, a los 17 años, siendo muy joven, don Fernando se introdujo en la albañilería, cambiando por un tiempo su rumbo.

Fotos: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

"Me junté y me metí a la albañilería, pero luego me di cuenta de que eso no era lo mío, sino el pan, y a partir de ahí me dediqué a esto".

Así, desde hace más de 30 años, don Fernando se dedica a la panadería tradicional. Desde hace varios años logró poner su panadería en la colonia Ferrer Guardia, en Xalapa.

En la panadería "Mary", ubicada en la calle Ezequiel Alatriste casi esquina con Manuel Hernández, don Fernando realiza, gustoso, pan todos los días.

Fotos: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

ESPECIALIDADES DE LA CASA: DE REQUESÓN Y PAN DE HUEVO

El pan es del día, recién amasado, recién horneado. Desde las tradicionales conchas, pan, polvorones de masa fina, piedras, panqués, orejitas, pan xiqueño, caracoles, cuernitos, bísquets, el pan de requesón y el de huevo, son algunas de las especialidades de don Fer, como es conocido.

-¿Cuál es el pan que más le gusta preparar?

-El pan de huevo-, responde don Fer mientras saca del horno pan recién hecho, con ese olor característico que, al pasar por su panadería, despierta el antojo de acompañar o remojar el pan en café calientito, un té o un chocolate.

Fotos: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

Además de las especialidades que don Fernando ofrece, hay otro atractivo en su panadería: el pan tiene costos muy accesibles, cosa que no ofrecen las panaderías de las tiendas de autoservicio, por ejemplo.

La panadería de don Fernando ofrece el pan recién hecho y preparado de una manera tradicional que despierta el olfato y los paladares, con uno de los atractivos "para chuparse los dedos" en Xalapa.