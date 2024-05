En Xalapa, habrá concierto gratuito para festejar el Día de las Madres; ¡checa detalles!

En el marco del Día de las Madres, la Orquesta Municipal de Xalapa (OMX) ofrecerá un concierto gratuito.

La cita es el jueves 9 de mayo, a las 17:00 horas, en el Barrio Mágico de Xallitic.

Se trata del concierto "Salsinfónica para Mamá", e incluye grandes éxitos de Héctor Lavoe, Willie Colón, Maelo Ruiz y Marc Anthony, entre otros.

MÁS ACTIVIDADES, CARTELERA

Además, hasta el viernes 10 de mayo, en el Museo de la Música Veracruzana, el reconocido artista plástico Héctor Brauer Victoria impartirá el taller de grabado sobre relieve "La mesa de Brauer", con el objetivo de presentar una propuesta gráfica monumental colectiva.

En el Teatro J.J. Herrera, el martes a las 18:00 horas, la proyección de la película "Melancolía" (2011), como parte del Ciclo de Cine "Lars Von Trier". En paralelo, Guadalupe Williams Linera encabezará la conferencia "El Bosque delentorno", en el Museo Casa de Xalapa, y a las 19:00 horas en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX) se exhibirá el filme "El Carretón del desierto".

El miércoles 8 de mayo a las 17:00 horas, en el CRX, la Red Xalapeña por el Arte y la Literatura realizarán un "Homenaje a las Madres", y a las 19:00 horas, Rolando Uscanga dirigirá una tertulia en honor a las madres xalapeñas.

En el Museo de la Música Veracruzana, a las 18:00 horas, se desarrollará "Before Texmex", un ciclo de charlas-acercamiento a la musicología mexicana, encabezado por Stefany Ochoa; a las 19:00 horas en el Teatro J.J. Herrera, Ander Benítez y la Orquesta Pauta Nueva ofrecerán una "Serenata para Mamá".

El 9 de mayo a las 18:00 horas en el Museo de la Música Veracruzana, los alumnos de Isabel Ladrón de Guevara ofrecerán un recital de violín; asimismo, en el Teatro J.J. Herrera, la Rondalla San Martín llevará a cabo su "Serenata a mamá".

A las 19:00 horas en el CRX, se transmitirá la película "The Gravedigger´s Wife" (2021), de Khadar Ahmed, en el marco de la Muestra de Cine Panafricano. El 9 y 10 de mayo en este mismo espacio, se llevará a cabo el "Encuentro de saberes y sabores de la huasteca".

El 10 de mayo a las 19:00 horas, en el Teatro J.J. Herrera, Akira Yoshida y Lali Ayguadé presentarán el espectáculo de danza contemporánea "Together to get here".

El 11 de mayo a las 17:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana, la Academia Suzuki Star ofrecerá un recital; a las 18:00 horas en el auditorio de la IMAC, DW Dancenter realizará "Vintage, concierto de oldies", y en el parque Benito Juárez, el Apantallarte-musical estará dedicado a "Iberia".

En el Teatro J.J. Herrera, como parte de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), a las 17:00 horas, Claudia Paz Román presentará el libro "La mirada escénica"; a las 18:00 horas, será la lectura dramatizada del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, y a las 19:30 horas, la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana (UV) desarrollará el espectáculo "Del otro lado".

El 11 y 12 en el Barrio Mágico de Xallitic se desarrollará la expo-venta "Fiesta huasteca", y el 12, a las 17:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana, los alumnos de la maestra Beatriz Hernández llevarán a cabo un recital de canto.

En el Teatro J.J. Herrera habrá un "Tributo Zero" de rock, pop, cumbia, hit´s 80´s y 90´s, y a las 18:00 horas en el auditorio de la IMAC, Licea Producciones presentará el show musical "Pilar Boyero canta a Dúrcal y Jurado".