En Xalapa, denuncia abuso y lucha por la custodia de su hija; teme falsas denuncias

Esta mañana habló ante los medios Miguel Martínez Cadena, ciudadano xalapeño y padre de una niña de 3 años. Manifestó que el pasado 11 de marzo descubrió sangrado en la zona genital de la pequeña, por lo cual decidió llevarla al pediatra el día 13, confirmando manipulación en dicha zona, pero necesita una revisión más profunda para confirmar un caso de abuso.

Al externar esta situación a la madre de la pequeña, con quien se encuentra separado, esta prácticamente lo culpó del presunto abuso, y desde el domingo 17 de marzo se negó a entregarle a su hija según el acuerdo de custodia.

"Me preguntaron cuáles habían sido mis intenciones de haberla llevado al médico, y al final me dijo que hiciera como quisiera, pero que con que ellas digan que toqué a mi hija, no la volveré a ver".

Miguel comparte que inmediatamente presentó su denuncia en la FGE, pero a la fecha no ha vuelto a ver a su hija, salvo el 9 de mayo que decidió acudir a la casa de su ex esposa para averiguar la situación.

"Su mamá me comenta que la misma fiscal que me dijo que no me pueden negar ver a mi hija, le dijeron a ella que no me deje verla".

Externó que su preocupación actual es que su carpeta de investigación no tiene seguimiento para saber qué ocurre con la menor.

Solicitó estar presente en las intervenciones médicas de su hija con el fin de transmitirle mayor seguridad, pero pese a ser él el denunciante, fue informado que corresponde a la madre autorizar esto, y a la fecha no ha obtenido respuesta.