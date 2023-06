¡La ciudad de las flores; Dan mantenimiento a glorietas, jardineras, parques y camellones, en Xalapa

Xalapa ostenta la denominación de ciudad de las flores gracias al mantenimiento de sus glorietas, jardineras, parques y camellones como los ubicados en la salida a Coatepec, donde personal del ayuntamiento ha trabajado en las últimas semanas para diseñar un jardín.

A pesar de que el gobierno anterior abandonó la imagen urbana de la capital, la actual dirección de Medio Ambiente trabaja en diseños para embellecer el paisaje urbano.

"De manera fija tenemos más de 22 parques, y todo lo que son la mayoría de las principales avenidas y calles. Así como muchas áreas de la periferia que también se están atendiendo",

Mencionó la directora de Medio Ambiente, Ana Isabel Guevara.

"Por ejemplo, en la avenida Murillo Vidal se están sembrando plantas de ornato durantas; amarantos rastreros", explicó sobre las especies que adornan y llaman la atención por su intenso color rojo y amarillo.

Pero algunos ciudadanos no aprecian el esfuerzo del personal que diariamente chapea, siembra y riega las plantas y flores que le dan un mejor aspecto a los diferentes espacios públicos. Incluso continúa el robo de algunas especies.

"Tenemos un problema muy fuerte de robo de diferentes cosas, también el Cerro del Macuiltépetl se ha mejorado mucho y nos han entrado a robar cables. En el Parque Juárez, así como lo ven de céntrico la gente nos roba la planta, tristemente ve los jardines bonitos, van con sus perros y los meten", reconoció la funcionaria.

Ante esta situación, el ayuntamiento exhorta a la ciudadanía a conservar los trabajos que se llevan a cabo en estos espacios, donde se invierten recursos humanos y materiales en beneficio de Xalapa.

"Nos deberíamos de sentir orgullosos por la gente que viene, pero si no lo cuidamos todos, si no aportamos un poquito no tendríamos los suficientes elementos para estar cuidando cada parque, cada área verde".