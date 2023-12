En Xalapa, convierten el boulevard Europa en pista de carreras (+Video)

Durante los últimos meses diversas calles de Xalapa se han visto colapsadas por el intenso tráfico generado por las obras que, a la larga, prometen resolver dicho problema.

Sin embargo, algunas de estas calles suelen ser usadas como pista de carreras para algunos, como es el caso del bulevar Europa, en la zona de Monte Magno. Y un video en redes sociales queda como evidencia de la irresponsabilidad de uno de estos conductores.

´Como pista de Formula Uno´

En la cuenta de X Vialidad Xalapa se compartió un video donde puede verse cómo un auto de lujo rebasa de manera temeraria a otros automovilistas; al parecer, no se trataría de la primera vez que este conductor ´hace de las suyas´.

"Atención a los papás de este chamaco que le anda aventando el carro a todo mundo, siempre anda en Boulevard Europa como si fuera pista de la fórmula 1", advierte el mensaje compartido en redes sociales.

"El día que cause un accidente, no se estén quejando", indica la publicación. Los seguidores de la cuenta ya reaccionaron, indicando que esta persona no sería la única que recorre esta zona como si fuera película de Rápido y furioso.

"Hay otro que también anda en un Soul Kia y corre por esas calles y las aledañas a Montemagno"; "lo importante es dar las placas del coche para difundirlo y que se entren sus queridos ´papis´"; "Yo me lo he topado varias veces y es un asno manejando", son algunos de los comentarios.

Quienes han tenido la desventura de encontrarse al conductor del auto, que parece ser un Mustang de color naranja con una franja negra y descapotable, afirman que es un menor de edad, lo que prende aún más las alarmas.

Por ello, en las redes sociales han hecho un llamado no solo a las autoridades, sino a los familiares de este Toretto xalapeño a tener más cuidado con la manera de conducir del menor, que podría poner en riesgo no solo su vida, sino la de otros conductores.