¿En Xalapa comen pizza con yogurt? La polémica estalla en redes sociales (+Video)

En Xalapa existe un negocio de preparación y venta de pizzas muy popular, en especial porque una de sus sucursales se encuentra ubicada cerca en uno de los lugares más conocidos de la ciudad: El Paseo Los Lagos.

En este negocio, entre los alimentos que ofrecen en su carta se encuentra yogurt de diferentes sabores, así como postres como pays, pasteles y cuernitos preparados, al igual que diversas bebidas.

Con respecto al yogurt, algunas personas -en especial foráneas- consideran que se encuentran fuera de lo común o desentonan con la carta que ofrece mayormente golosinas y comida rápida, considerando que el primero es un alimento asociado a lo nutritivo.

Así, cuando se abordan las peculiaridades de Xalapa como ciudad, en redes sociales es común que varios usuarios señalen a este negocio de pizzas como uno que "extrañamente" ofrece yogurt además de pizzas.

Es por ello que muchos consideran un hecho extraño que la población xalapeña "coma yogurt con pizza".

¿En Xalapa comen pizza con yogurt?

Sin embargo, quienes están enterados de esto saben que no se mezclan ambos alimentos y solo es una característica de uno de sus principales comercios locales de comida rápida al ofrecer yogurt en su carta.

Es decir, en realidad los consumidores y visitantes tienen la oportunidad de comprar yogurt y pizza en un mismo local de comida rápida y degustarlos cada uno por separado o como más les plazca.

Parece que esto no le quedó claro al generador de contenido El Peblón, ya que en días pasados compartió un En Vivo en el que visitó la sucursal de Pizzas La Paz a probar "la legendaria" pizza con yogurt de Xalapa.

El influencer comió una rebanada de pizza a la que le sirvió yogurt y otra que "sopeó" en dicho lácteo, ante la mirada atónita de usuarios de Facebook de Xalapa que no tardaron en reaccionar sobre este absurdo.

Cabe señalar que a El Plebón se le nota un evidente "acento no xalapeño", y quizá tampoco veracruzano al narrar su "aventura culinaria".

Entre los comentarios al video, que por esto ya cuenta con 7,1 mil reacciones, 2,7 mil vistas y 1,9 mil compartidas, se encuentran los siguientes:

"Por eso el shampoo tiene instrucciones"; "No los xalapeños no comen así la pizza, no manchen. La novedad es que hay negocios que venden pizza Y yogurt, pero no porque le pongan el yogurt a la pizza".

"Creo cuando la gente se refería a comer pizza con yogurt es que en ves de tomar algún refresco se acompaña con un vaso de yogurt pero más no ha sumergir la rebanada de pizza en el mismo yogurt".

"Significa que puedes comer pizza La Paz y también ahi puedes comprar y tomar yogurt en algún momento, no que metas la pizza en el yogur"; "Noooo, nosotros los xalapeños no comemos asii JAJAJA".

Hasta el momento El Peblón no ha respondido los comentarios que señalan su error, pero sí mucha gente xalapeña y quienes han conocido la ciudad aseguran que su En Vivo solo está haciendo quedar mal a los paladares nativos y quienes viven en Xalapa.

Esto por difundir una forma de comer que nadie realizaría, al resultar una combinación "asquerosa".

Lo cierto es que la capital del estado de Veracruz siempre es protagonista de historias que en redes sociales se vuelven virales, como lo fue el caso de un colchón extraviado, gatitos que trepan en copas de árboles movilizando a la población o estudiantes que se resguardan de la lluvia de una forma muy llamativa.

Si quieres ver cómo El Peblón le sirve yogurt La Paz a una rebana de pizza y cómo sopea otra en otro vaso de yogurt mientras una mesera respetuosa intenta hacerle ver su error, dejamos el video a continuación: