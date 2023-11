En Xalapa colectan toneladas de electrónicos, residuos y llantas (+Video)

El Reciclón se realizó en varios municipios en las últimas dos semanas, entre ellos Banderilla, Emiliano Zapata, Coatepec y Xalapa, así como Perote y Altotonga, donde en los centros de acopio se logró recaudar 12 toneladas de residuos electrónicos, 7 toneladas de llantas, lo cual se sumará a lo que llevó la población en Xalapa, este sábado.

Tan sólo de la jornada del Reciclón este sábado 18 de noviembre en Xalapa, hasta la una de la tarde se llevaban recaudadas 8 toneladas de residuos electrónicos, más otras 4 toneladas de llantas. Pero minutos después de la una de la tarde que concluyó el Reciclón, siguieron llegando personas con pilas, aparatos eléctricos y electrónicos como ventiladores, televisiones, computadoras, celulares, así como aceite usado de cocina, precisó en entrevista Gaspar Monteagudo Hernández, jefe del departamento de inspección y vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).

Además, la población llevó aceite comestible usado, cartón, plástico, vidrio, que pueden ser reciclados.

Y es que es vital que la población tenga cultura de la adecuada separación y disposición final de residuos, pues ni pilas ni aceite ni electrónicos ni llantas pueden ser tirados a la basura ni quemados, ya que por filtración y por esparcimiento en el aire, provocan severo daño a la tierra, el agua, el medio ambiente y la salud.

Este Reciclón fue realizado por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del estado (Sedema) y las autoridades municipales.

EN CASA COMIENZA EL CUIDADO DEL AMBIENTE

El cuidado del medio ambiente, del agua y la vida, comienzan en casa, por lo que es indispensable que en los hogares se haga una adecuada separación de residuos. En el bote de la cocina no deben mezclarse residuos de alimentos con cartón y plástico, pues se contaminan y ya no podrían ser reutilizados; por lo que es necesario juntar aparte el pet, tetrapack, cartón, tapitas, etcétera, para ser entregados por separado. Lo mismo ocurre con los aparatos electrónicos, no deben tirarse a la basura, sino guardarse en casa hasta ser entregados en un Reciclón o en un centro de acopio para adecuada disposición final.

"Nos hemos dado a la tarea de llevar esa conciencia a la ciudadanía, de porqué una simple pila es capaz de contaminar grandes metros cúbicos, grandes cantidades de agua. Una sola pila es capaz de contaminar y envenar el agua de una alberca , entonces imaginemos que todas esas pilas -que se desechan en casa- van a dar a vertederos, a cielo abierto o van a dar al suelo, pues es una gran contaminación lo que se está haciendo", acentuó don Gaspar.

Asimismo, los electrónicos por sus componentes, metales y químicos que al llegar a la naturaleza, al agua, a la tierra, generan una gran contaminación.

"No son residuos que se pueden tirar en un relleno sanitario, no son residuos que podemos tirar cuando pasa el camión de la basura, hay que separarlas, hay que tenerlas en casa -hasta que se entreguen en un centro de acopio-", hizo hincapié el jefe del departamento de inspección y vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).

Lo mismo ocurre con el tema de las llantas, pues si son quemadas generan una contaminación terrible, incluso hay quienes las queman para sacar alambres, causando daño en medio de una era de calentamiento global. Además, las llantas no se pueden acumular en azoteas porque estancan agua de lluvia y ahí proliferan los moscos. De ahí la importancia de que se entreguen en sitios adecuados para su reciclaje o disposición final.

"Hay gente sin escrúpulos que lo que hace es prenderle un cerillo y prenderle fuego a la llanta para juntar el alambre y venderlo por kilo, y desafortunadamente es una gran contaminación que estamos respirando el hule que se está quemando. Es importante decirle a la gente que tenga la conciencia, que deposite en los sitios adecuados este tipo de residuos, que no los tire a la calle ni en el camión de la basura".

Es importante separar en casa los residuos y llevarlos a centros de acopio y reciclones, o entregar cartón, latas, plástico a personas que se dedican a recolectar para ganarse la vida, o llevar los residuos electrónicos como a empresas recicladoras que incluso pagan por este material, para no generar contaminación, pues no se puede olvidar que el planeta vive una era de severo daño ambiental, calentamiento global, falta de agua, enfermedades y otros problemas causados por la contaminación provocada por el ser humano.