En Veracruz, todos los burócratas están vacunados vs covid: CGJ

Cuestionado sobre qué sucedería con los burócratas que decidieron no vacunarse, considerando que quien sí está inoculado debe regresar a sus puestos labores, dijo que no hay empleados que hayan decidido no aplicarse el biológico.

Noticia Relacionada Misterioso accidente en vía Xalapa-Las Vigas

Reconoció que si bien falta un porcentaje de la población por vacunar es mínimo, y no hay empleados estatales entre ellos.

"Por fortuna no tenemos casos así, ya casi no (hay quien no esté vacunado); por fortuna el porcentaje que falta de vacunación no está en trabajadores del estado".

El pasado 9 de noviembre fue publicado el Acuerdo por el que se establece la Incorporación física y presencial de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, que haya recibido el esquema completo de vacunación contra el virus SARS CoV-2 (covid-19).

El acuerdo señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal serán las responsables de la aplicación, cumplimiento e implementación del presente Acuerdo a través de sus unidades administrativas o equivalentes, por lo que deberán tomar las medidas de carácter administrativo necesarias para la incorporación de sus recursos humanos en las mejores condiciones de protección a su salud.