Pacífica lucha cafetalera en Veracruz sufre represión despiadada (+Video)

En Veracruz se reprime la lucha cafetalera que siempre ha sido pacífica y por precios justos para mejores condiciones de vida de los productores, denunció la sociedad civil desde la Plaza Lerdo-Regina de Xalapa.

Ha pasado más de una semana de que productores de café están detenidos, en prisión, al pretender relacionarlos con un incendio de AMSA en Ixhuatlán del Café, refirieron.

"Hay trasfondo político de corrupción y represión (...) Ellos estuvieron en la asamblea pacífica, nunca incitaron a la violencia, pero ahora se les quiere acusar de provocar violencia para reprimir la lucha cafetalera ", sentenciaron familiares de los detenidos, cafeticultores y sociedad civil organizada.

Las esposas, familiares de los cafeticultores detenidos, productores e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, deploraron que de los cafeticultores que están presos desde hace una semana. Detallaron que en enero de 2022 se realizó una asamblea pacífica, luego se retiraron. Sin embargo, "se les culpa del incendio y ellos no fueron, ellos nunca incitaron a violencia, la lucha siempre ha sido pacífica".

"Todo eso es falso (que ellos hayan hecho el incendio), porque nuestros familiares estuvieron en nuestra casa cuando estuvo el incendio. Sin embargo nos están haciendo una cochinada, aliados al parecer el juez con la empresa AMSA y también el gobernador y el señor Villalobos que se están aliando con ellos. Los que nosotros exigimos es la libertad pronta, inmediata, ellos son inocentes".

Asimismo, la exigencia es que sea cesado el juez "porque no nos dejó presentar testimonios. Los familiares no estuvieron presentes ahí. Pedimos la intervención del señor Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha dicho que está con los pobres, con los campesinos, pues ahorita nosotros pedimos que él voltee su mirada hacia nosotros y que le diga al señor gobernador que si no nos va a ayudar mejor no hable, porque en vez de ayudarnos nos quiere hundir más, cómo es eso que quiere un arreglo entre particulares".

En enero de 2022, fue incendiada la instalación de Agroindustrias de México S.A. (AMSA) en la zona de Ixhuatlán del Café. en aquel entonces, se denunció que fueron los "coyotes", es decir, los revendedores, los responsables, pero ahora se acusa a cafetaleros, recordaron en la Plaza Lerdo. Precisamente la lucha por precios justos y contra abusos de coyotaje, ha sido una de las causas por las que los productores de café han luchado.

"Nuestros familiares y los cafetaleros no fueron culpables de ese incendio, lo único que hicimos ese día fue participar en la asamblea que se hizo ese día en el Palacio Municipal, fue lo único. Ellos en ningún momento incitaron a la violencia. Exigimos la liberación inmediata porque ellos son inocentes".

"Libertad a los presos por luchar", consignaron en la Plaza Lerdo, llamada también Plaza Regina, en el corazón de la capital veracruzana.