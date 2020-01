En un año, negocios de Xalapa dejarán bolsas de plástico: Canaco

El presidente de la Cámara nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, insistió en que los comercios tienen un año para dejar de dar bolsas de plástico de manera definitiva y que se están preparando para ello, por lo que negó que vaya a afectarles.

Recordó que fue en marzo del año pasado cuando se tomó ese acuerdo en la capital del estado y muchos negocios han dejado de dar bolsas.

Asimismo destacó que el consumidor xalapeño también ha tomado conciencia sobre esa medida; "al final creo que no es tanto que perjudique al comercio sino que el consumidor se adapte a no usar este tipo de bolsas".

Sobre los recursos que reintegró el Ayuntamiento de Xalapa a la Federación dijo desconocer el monto o el concepto.

Sin embargo llamó a las autoridades municipales a ejercer el total de presupuesto pues son muchas las necesidades de la población.

"No tengo la certeza de la cantidad, habría que ver cuál fue el recurso que no se ejerció, se ha dicho que Xalapa necesita muchas cosas, ojalá no hayan sido recursos que se pueden haber invertido siempre en beneficio para la población", remarcó.