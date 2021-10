Entrevistado en su oficina, el titular del SSTEEV adelantó a IMAGEN DEL GOLFO que, si bien por ahora no puede brindar todos los datos, ya que será la convocatoria la que los precise, las viviendas estarán bien ubicadas dentro de la capital del estado.

"Ya tenemos el proyecto, estamos esperando que se liberen algunos permisos que necesitamos por parte del Ayuntamiento. Les puedo decir que es dentro del segundo cuadro de la ciudad, no en el centro, pero sí con buena ubicación".

El programa de apoyo de créditos para vivienda, por parte del SSTEEV, será en tres etapas.

"Empezamos con 200 casas, a partir de marzo empieza la construcción y la adjudicación. La compañía tiene un tiempo de entrega de esa vivienda".

Es la empresa constructora quien se encarga de todo el tema de planeación y edificación, mientras que el SSTEEV hace el enlace financiero entre el desarrollador y el derechohabiente.

El tiempo de entrega de las viviendas se estima que no superará los ocho meses, resaltó Francisco Enrique Pérez Carrerón.

"Lo van a hacer súper rápido, tenemos ya todo listo. Queremos que sea la bandera y el cierre de un proyecto muy fuerte de vivienda para el SSTEEV. Queremos que la estrella sea Xalapa. Lo tenemos ya todo planeado, aún no puedo dar toda la información, pero ya lo tenemos todo".

Será a partir del mes de marzo de 2022 cuando las y los derechohabientes del SSTEEV puedan consultar la convocatoria para poder calificar para acceso a viviendas en Xalapa.

"En marzo se abre la convocatoria para 200 viviendas. Son dos tipos de vivienda: pie de casa y departamento. Tenemos maestros o personal administrativo que no tiene un poder adquisitivo, por eso pensamos en el pie de casa o departamento que incluso pudieran tratar mancomunando el préstamo o dando un enganche más alto. Buscaremos la forma de poderlos ayudar. Estamos enfocados a que la mayoría de maestros o personal administrativo que pagan renta, ocupen ese dinero en pagar su patrimonio".

-¿Cómo se está dando el proceso para la construcción de las viviendas, es decir, se adjudicó a constructora a través de licitación o de qué manera?

-"Evaluamos cuatro desarrolladores aquí en Xalapa. No es por medio de una licitación porque básicamente lo que buscamos es regularizar una capacidad de ingreso del maestro y trabajadores de la Educación, a mayor comodidad y mayor metros cuadrados y nivel de construcción. No podemos abrir el proyecto a licitación de esa manera, por lo que evaluamos cuatro proyectos de desarrolladoras, invitamos y la compañía con la que decidimos hacerlo tiene una trayectoria, a eso se dedica, es desarrollador de vivienda, es de su propiedad el terreno, no tiene queja alguna por anomalía que haya cometido en la construcción o desarrollo de algo, o que tenga algún pendiente".

Asimismo, el director gerente del SSTEEV adelantó que el nivel de vivienda que se estará ofreciendo por la desarrolladora en Xalapa, "sobrepasa cualquier otro, y el metro cuadrado de construcción no es tan elevado como el de otros desarrolladores, además de que casi el 80 por ciento de las viviendas son pies de casa, no son tantos departamentos, es un plus el hecho de que sea un terreno y no un multifamiliar".

Y es que comentó que otros desarrolladores constructores presentaron proyectos verticales de vivienda, es decir, condominios, pero se buscó una mejor opción con la empresa que edificará en Xalapa.

"Están listos para arrancar junto con nosotros en el mes de marzo, estamos afinando pequeños detalles. Tiene ya la anuencia de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión del Agua, hay un tema de un acceso que es lo que ahorita se está trabajando para poderlo liberar con los órganos de gobierno, pero se contará con todos los servicios, de hecho ya está sellado".

El proyecto de vivienda cumple también, afirmó, con la normatividad ecológica.

"Es un proyecto bien desarrollado, no son casas al vapor, son desarrollos bien planificados".

Enrique Pérez Carreón destacó que el SSTEEV busca apoyar a trabajadores de la Educación, con vivienda y créditos con tasas de 10 por ciento, es decir, mucho más accesibles que con otras instituciones financieras.

Las y los maestros y trabajadores de la Educación podrán consultar la convocatoria para vivienda del SSTEEV en Xalapa, en el tercer mes del próximo 2022.