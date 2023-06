Quitar normas afectará la prevención de enfermedades bucales en Veracruz, alertan

La cancelación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) número 13, enfocada en la salud bucal, podría tener consecuencias negativas en la prevención de enfermedades bucales, especialmente en las comunidades rurales con limitados recursos para acceder a servicios médicos o adquirir productos básicos como cepillos y pasta dental.

La odontóloga Lilia Arcos advierte que la creación de esta norma contó con la participación de 59 instituciones altamente capacitadas en salud bucal, por lo que, en lugar de ser cancelada, debería ser actualizada por el gobierno federal.

Destaca que la norma establecía pautas importantes para la prevención de enfermedades bucales, por lo que su cancelación tendría un impacto negativo.

"En particular, visitamos muchas comunidades donde el acceso a la higiene bucal y la prevención no está al alcance de la población. Con la cancelación de la norma, ya no contaremos con esos protocolos y apoyos del gobierno", alerta Arcos.

QUITARON 30 NORMAS

Ante el anuncio de la cancelación de más de 30 normas oficiales mexicanas, algunos profesionales de la salud y empresas especializadas en salud bucal están uniendo esfuerzos para evitar la desaparición de las campañas de prevención.

Sin embargo, la odontóloga señala que existe el riesgo de que empeoren las condiciones bucales de cientos de personas en las comunidades.

"Es evidente que muchas personas de escasos recursos no tienen acceso a servicios dentales ni siquiera a elementos básicos como cepillos o pasta dental", lamenta.

Arcos destaca que, en el ámbito de la odontología, la prevención es siempre el mayor beneficio, y ahora existe el riesgo de que la salud bucal de cientos o incluso miles de personas se vea afectada.

Con más de 30 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, la profesional de la salud urgió a no cancelar de manera indiscriminada las normas, sino a realizar un exhaustivo análisis y salvaguardar aquellas que sean realmente necesarias para garantizar la salud bucal de la población.