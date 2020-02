En Jamapa, sin Registro Civil por toma del ayuntamiento

Los ciudadanos de Jamapa no cuentan con servicios de Registro Civil ante la manifestación por la que el Palacio Municipal lleva un mes cerrado.

La alcaldesa, Florisel Ríos Delfín, señaló que buscarán la ayuda de la Dirección General del Registro Civil para poder hacer trámites de defunciones y actas de nacimiento.

Expuso que la titular de dicha área optó por cerrar las oficinas de forma unilateral, por lo que estaría incurriendo en omisión de funciones.

Refirió que ni pidiendo el apoyo del Congreso o de la Secretaría de Gobierno se han logrado liberar las instalaciones que mantiene tomado el Síndico, Julio César Sosa Villavazo, junto con algunos pobladores y funcionarios municipales.

Ríos Delfín recordó que inicialmente la manifestación se originó con el argumento de que 2 trabajadoras fueron despedidas injustificadamente, sin embargo, al cumplir con su reinstalación el Síndico ahora exige la destitución de 5 empleados.

"Se hizo la reinstalación, pero ahora ya el tema no es las trabajadoras, es político, manejando de una forma como siempre, condicionándonos a hacer las cosas como quiere y no puedo ceder a caprichos del señor y por eso todavía no se abren las puertas del palacio".

Reconoció que esta situación ya la rebasó, puesto que está afectando su administración y han implementado sedes alternas para realizar trámites en otras áreas del ayuntamiento.

"Volvemos al mismo tema, son cuestiones personales y políticas; en los primeros días de la manifestación (a inicios de enero) había personas que tienen aspiraciones en el municipio", recordó la presidenta municipal.