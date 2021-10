Expuso en su comunicado dominical que, sea porque la violencia sigue siendo un problema incontrolado o por una mala estrategia de salud, muchas personas han fallecido.

"La muerte ha traído luto y dolor en los hogares, ha sembrado desconfianza en las personas y en las instituciones".

El vocero José Manuel Suazo Reyes explicó que el primero de noviembre se celebra en la liturgia Católica además a Todos los Santos.

"Ese día invocamos no solo a los santos canonizados que aparecen en la lista del calendario litúrgico, sino también a todos aquellos que no conocemos o que no se mencionan, pero que también han alcanzado la santidad. Seguramente será un grupo numeroso".

Añadió que la santidad se construye todos los días haciendo la voluntad de Dios en el ejercicio de las responsabilidades.

"Muchas personas, en el silencio de su hogar, en sus tareas cotidianas, en su oficina, desde su empresa, entre sus familiares y amigos, son testimonios vivientes de los valores del evangelio".

Explicó que Dios no se resigna con la condición humana muchas veces penosa y humillada; "Él desea salvar a toda la humanidad. Él nos quiere dichosos y felices y por eso nos llama a la Santidad. En el sermón de la montaña, con las bienaventuranzas Jesucristo nos ha enseñado cómo uno puede construir el camino justo para llegar al cielo, pero también cómo puede construir en este mundo una ciudad terrena digna de la persona".