En desalojo de Doña Luchita, mano de Sergio Hernández

Familiares de doña Luchita aseguraron que el vicecoordinador del grupo mixto "Acción Nacional Veracruz", Sergio Hernández, ofreció a la mujer de 88 años pagar 5 meses de renta.

Lo anterior a cambio de que se saliera de la vivienda de la que fue desalojada este viernes.

Cabe señalar que el diputado local disidente del blanquiazul aseguró en redes sociales que no tenía nada que ver con este caso, acusando que MORENA lo involucró en un falso caso de tráfico de influencias.

Al respecto, María de Lourdes Piedad González Landeros, hija de la afectada, aseveró que previo al desalojo el diputado local ofreció pagar renta y depósito para que la octogenaria buscara otra casa.

"El diputado me habló y me dijo que nos podía apoyar en cuestión de una renta; me mandaba 10 mil pesos para poder pagar la renta con el depósito", refirió.

Añadió que Sergio Hernández es amigo de Beatriz Alicia Gea González y David González Landeros (nieta e hijo de doña Luchita).

"Hoy en el desalojo nos dejaron sin nada, sin un papel, sin cambio de ropa; nos quitaron todo. El pobre nieto pagó ´el pato´ porque le quitaron sus uniformes, no tiene para ir al colegio", declaró en entrevista María de Lourdes.

Cabe señalar que vecinos de Luz María Landeros le ofrecieron ayuda para alojarse en sus viviendas.