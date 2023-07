'En chinga reuniré firmas para mi candidatura', afirma Xóchitl Gálvez

"Un chingo de priistas, de panistas, de perredistas también están apoyándome" , expresó en su visita a Xalapa, Xóchitl Gálvez.

La aspirante a candidata del PRI, PAN Y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, visitó Xalapa en dónde refirió que para su candidatura, se le pidió juntar firmas que la respaldan, las cuales, expresó, se juntarán "en chinga".

Además, en evento en dónde estuvo presente su coordinador local, Julen Rementería, en un hotel en Xalapa, la senadora panista con licencia, aseveró tener respaldo de la sociedad civil.

La aspirante a candidata por la presidencia de la República por el llamado "Frente amplio por México" que conforman los ahora partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, se dijo una rebelde y con certeza de que recibirá la banda presidencial en 2024.

"Como yo nunca he sido la conse de los partidos y a mi coordinador le consta que soy un dolor de cabeza, porque yo soy rebelde, por eso me decían: no te van a dar la ciudad" , dijo al relatar cómo surgió la idea de la candidatura por la presidencia.

"Finalmente hablé con el presidente nacional y le dije: oye, hay chance de compartir, me dijo mira sí, pero nomás que las firmas, yo no sé si las puedas juntar porque es un problema. Y qué tal, vamos a juntar en chinga las firmas, van a ver".

Al respecto, agregó que ya hay 150 mil personas voluntarias juntando firmas por todo el país.

DENUNCIARÁ A GOBERNADOR DE VERACRUZ

A la par, durante su presencia en la capital veracruzana, Xóchitl Gálvez expuso que actuará jurídicamente por exhibir datos personales de facturas, por supuestos contratos millonarios.

En el mismo caso podría proceder contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien, en su cuenta de Twitter replicó las facturas exhibidas por el presidente de México.