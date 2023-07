En bardas y espectaculares, Cisneros gastaría hasta 15 mdp mensuales: Huerta

El delegado de programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, criticó que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tenga tapizado el estado con bardas y espectaculares.

En ese sentido, estimó que quizá ya se ha de haber gastado unos 15 millones de pesos, casi el total de lo que dieron a las cuatro ´corcholatas´ presidenciables.

Preguntó si ahora será más redituable vender libros que vender Coca Cola y Sabritas, en alusión a la excesiva promoción del libro del secretario.

15 mdp en ´publicidad´ de Eric Cisneros

Cuestionado sobre el elevado número de bardas pintadas, lonas y espectaculares colocados en diversas partes del estado, Huerta respondió que no creía que a la gente guste más de leer que beber Coca Cola y comer Sabritas.

"Yo creo que algo está pasando ahí raro y ese no es el espíritu original del Movimiento, el espíritu original del Movimiento es que exista la democracia.

"Para eso se necesita que la gente, con su conciencia libre y no obligada, no engañada, no sorprendida", emita sus opiniones; al final eso va a pasar", expresó.

El delegado hizo un cálculo rápido del número de espectaculares que habría y dijo que por poquitos que fueran, de todos los que se andan promocionando, quizá serían 500 y por lo tanto, serían 15 millones de pesos mensuales.

Refirió que el Morena dio a las ´corcholatas´ nacionales cinco millones de pesos para todos los meses de promoción entre los cuatro aspirantes, por lo que en total son 20 millones de pesos.

"Quiere decir que la actividad principal ya se la gastaron en Veracruz en un mes, sin contar las bardas que ha sido desastroso. Ya dije que daba para un programa de pintura", manifestó.

Sostuvo que sólo alguien que ha estado alejado del pueblo quiere que de la noche a la mañana se le conozca, a no ser que ahora sea más negocio vender libros que vender Coca Cola y Sabritas.