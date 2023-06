Empresa que dañó en Monte Magno deberá hacer reparación 'de calidad': Ahued

La empresa telefónica que causó daños en el fraccionamiento Monte Magno, de Xalapa, deberá remediar el daño con dictámenes de calidad.

Tras la ruptura de asfalto para introducir fibra óptica, la empresa responsable deberá presentar un proyecto que será evaluado por la Dirección de Obra Pública, en cuanto a calidad del concreto, tipo de acabado y todos los detalles, pues la reparación debe quedar bien hecha, dijo el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

La reparación es además del pago de la multa, precisó.

"Por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la empresa se presentaron aquí para entregar el baucher de pago que hicieron de la multa. Pagaron la multa pero se les exigió una carpeta de la reposición de losas que tiene que aprobar Obras Públicas para la reposición".

De ahí que detalló que la obra de reparación primero tendrá un plano con los alcances, tipo de concreto, tipo de base, "que la base esté debidamente autorizada por un laboratorio, que la base sea correcta para concreto, si no mañana es un tronadero", ya que es una calle que se hizo con calidad en su momento, y que la empresa de telecomunicaciones intervino sin permiso.

"Ya se han acercado pero tienen que cumplir. Se les indicó qué tienen que presentar para la reconstrucción, no nada más echarle ahí en el corte, ya no nos sirve porque ya entró agua".

La reparación tiene que hacerse bien y tendrán que reponerse las losas, "no nada más los cuadritos", dijo.

Además se investigarán los daños hechos a la altura "de la SEV bajando el puente, porque a su juicio dicen que no son ellos -la empresa-, pero entonces quién abrió. Y estamos evidenciando porque era para la misma red, y esa parte no está contemplada, estamos revisando porque fue un destrozo en toda la zona. Estamos viendo que se hagan responsables. Ellos subcontrataron y tienen que ver (...) y tendrían que reparar esa parte que aún no está contemplada".