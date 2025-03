Ellos serán parte de los candidatos a regidores de Morena en Xalapa

Tras la insaculación hecha, el pasado viernes por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para integrar las planillas de los 212 ayuntamientos, también se obtuvo las del municipio de Xalapa.

Se precisó, que no todos los que apareen la lista que salió sorteada en la tómbolo serán candidatos, pues únicamente hay 3 regidurías para quienes llegan por esta vía, peo se sacaron nombres de más, por si alguno no puede, no cumple los requisitos o simplemente desea no participar.

Quienes resultaron sortearon son militantes de Morena en activo y por parte de las mujeres, las sorteadas fueron:

GONZÁLEZ GARCÍA MARÍA ENRIQUETA

CARMONA VÁZQUEZ ÁNGELA MARÍA

SOLANO REYES JOSEFINA

CAMACHO SAMIO AIDEE ISELA

GARCÍA ÁLVAREZ LUZ CLARITA

OLIVO SÁNCHEZ MARÍA DE JESÚS

CRUZ MARTÍNEZ ENEDINA

HERNÁNDEZ SERRANO JUANA ERIKA

ORTEGA MONTAÑO ELSA ETHEL

MOLINOS VELÁZQUEZ MARÍA LUCÍA

Mientras que por parte de los hombres las personas insaculadas fueron:

LÓPEZ HERNÁNDEZ FELIPE

RUEDAS PRADO PEDRO ALFREDO

ALARCÓN RENDÓN GUILLERMO

FLORES RODRÍGUEZ CARLOS

ARRAZOLA CRUZ CRISTIAN DAVID

ABURTO OLIVARES JULIO

BARONA VELANDIA CELSO EFRÉN

CEBALLOS CAPISTRÁN FRANCISCO

TIRADO HERNÁNDEZ RAFAEL

FERNÁNDEZ CAMBAMBIA AXEL

Será en los próximos días cuando se defina bien la posición de aquellos que si alcanzaron un lugar, pues el resto de las regidurías serán asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional.