Elecciones se ganan con votos, no con intimidaciones: Arquidiócesis de Xalapa

A una semana de los comicios del 6 de junio, la Arquidiócesis de Xalapa , afirmó que las elecciones se ganan con votos, no con intimidaciones y pidió que la gente exprese su voluntad mediante el voto .

"El tiempo nos alcanzó y la fecha que agendamos está por cumplirse en una semana. El domingo 6 de junio de 2021 todos los ciudadanos tenemos una cita pendiente en la cual nos expresaremos a través del sentido de nuestro voto. Un voto libre, razonado y discernido", señaló el vocero José Manuel Suazo Reyes.

Reiteró su llamado de no dejarse impresionar por las apariencias, ni por la compra de votos o los chantajes.

Remarcó que la bondad o apariencia no es suficiente pues se necesita también capacidad y eficiencia; se requiere que la bondad de la persona esté respaldada también por una plataforma o partido que vea por el bien.

"No sea que esté usted entregando un cheque en blanco y más tarde vengan por sus libertades y los valores en los que usted cree", añadió.

Expuso que lamentablemente ya se han ido gestando varios signos que apuntan a la imposición de la Ideología de género y del pensamiento único a través de iniciativas de ley y de políticas públicas que atentan contra la vida, la familia y las libertades fundamentales; la pobreza sigue en aumento y las deudas sociales no se han resuelto en materia de seguridad, salud, educación.

Por ello, pidió analizar bien lo que se ha ganado y lo que ha perdido, y planteó algunas preguntas que ya ha sugerido para completar el discernimiento.

"¿En qué nivel nos encontramos en la economía?, ¿en servicios de salud?, ¿en educación?, ¿en seguridad?, ¿vivimos en un Estado de derecho?, ¿existe transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos?, ¿Se acabó la corrupción y la impunidad? ¿Hay inversión, buenas oportunidades, mejores condiciones de vida? ¿se respeta y se promueve la dignidad de la persona? ¿se valora y cuidan las instituciones familiares? ¿se protegen las libertades fundamentales? ¿se gobierna para todos? ¿se respeta la pluralidad y libertad de pensamiento?", cuestionó.

Y es que alertó que en esta última semana, para ganarse la simpatía del electorado, puede ser que las ofertas de servicios, de cosas y de dinero, lleguen a carretadas.

"Cuando hay ofertas es porque el producto no se vende o o porque ya está fuera de temporada. El discernimiento le toca a usted; usted tiene el derecho de decidir con libertad pero también con responsabilidad; No se deje engañar, ni presionar; no venda su conciencia ni se deje llevar por la conveniencia, lo que sí debe moverlo es el bien común. México nos necesita a todos".

