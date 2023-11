"El PRI murió": Renato Alarcón Guevara renuncia al partido

Renato Alarcón Guevara, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, hizo pública su renuncia al partido, manifestando su descontento y preocupación por la actual situación política y de la dirigencia.

Alarcón Guevara expresó su profunda decepción con la dirección actual del Partido Revolucionario Institucional, argumentando que la esencia histórica y trascendencia del PRI se ha desvanecido. Afirmó que su decisión de abandonar el partido tras casi tres décadas de militancia radica en la disolución de los valores fundamentales que una vez caracterizaron a la institución.

"Hoy ese PRI no existe; murió. Asistí a su entierro cuando permitimos que Alejandro Moreno Cárdenas se quedará en la Presidencia del Partido; debimos haberlo sacado a empujones, como él saca a quien le estorba. Por eso me voy del PRI. Nunca imaginé que pudiera estar fuera de ese partido que desde joven soñé con dirigir y que tuve oportunidad de hacerlo a nivel municipal y estatal", refirió.

CRITICA A "ALITO"

Alarcón Guevara señaló directamente a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente actual del partido, como el responsable de la decadencia del PRI, describiéndolo como un líder dictatorial que ha llevado a la organización a su decadencia.

Expresó su desaprobación hacia las prácticas y decisiones unilaterales tomadas por Moreno Cárdenas, enfatizando que estas han provocado la desintegración del partido y lo han convertido en una pandilla, alejándolo de su esencia pluralista y representativa.

"El problema es que hoy no gobernamos y el PRI se volvió una pandilla. Y si no piensas como la pandilla, entonces eres un traidor. Perdón amigas y amigos, el gran traidor no soy yo, es el dictador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

"Los demás somos sus víctimas, pero hábil y marrullero como es, muchas veces ha logrado que las cosas aparenten circunstancias inversas", agregó el exdirigente.

Renato Alarcón Guevara resaltó su compromiso con México y Veracruz, indicando que su renuncia no significa el fin de su participación en la vida política y social.

"Yo no soy traidor; nunca lo he sido. No me voy porque no vaya a ser candidato para algo; no me voy porque no me hayan ofrecido una posición o porque no pudiera ser parte de un Comité. Me voy porque el PRI en el que yo creía ya no existe. Me voy porque no me gusta ser comparsa de esta farsa".