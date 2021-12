Expuso que luego de 54 años de trabajo la crisis sanitaria frenó todos los recorridos, y aunque actualmente se han comenzado a reabrir actividades, el gobierno municipal no les permite regresar.

"No nos dejan trabajar, tenemos dos años sin poder trabajar, nos han estado chamaqueando en el ayuntamiento porque nos dicen ´vénganse mañana´ y luego suspenden la audiencia y como ya se van no quieren saber nada".

Acusó que la decisión de las autoridades municipales afecta a por lo menos 18 trabajadores, a quienes ha sostenido durante este tiempo, pero que en este momento ya es imposible.

"Pedimos justicia, nada más eso, no les venimos a pedir nada, pagamos nuestros impuestos y todo, pero desde hace un año estamos sin trabajar y muriendo de hambre".

De esa forma refirió que aun cuando cuentan con todos los protocolos para respetar la sana distancia y las medidas preventivas contra el covid, no les permiten retomar sus actividades.

Y dijo: "ya hemos agotado todas las instancias; no causamos ningún daño, al contrario le damos alegría. Ocho de cada 10 xalapeños tienen antecedentes de ir domingo a domingo y yo sigo sosteniendo el negocio pero ya no puedo y no me dejan trabajar".