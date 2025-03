´El Hijo de Mónica´, música e inspiración entre pasos a prisa en el corazón de Xalapa (+VIDEO)

ESPECIAL / En el vaivén diario en el centro de Xalapa, la capital veracruzana, entre semáforos que cambian indicando alto o siga, entre prisas por trabajo, entre historias que se realizan todos los días, la Atenas Veracruzana tiene una peculiaridad: se escucha música siempre.

Desde la marimba hasta canciones conocidas interpretadas por artistas urbanos, estatuas humanas y otras expresiones artísticas, son parte de la vida diaria entre ese ir y venir de miles de pasos.

"El hijo de Mónica" llega a la calle Enríquez, en el corazón de la ciudad. La mayoría de las veces al Parque Juárez. Instala una bocina, coloca un tripié, sus partituras, conecta micrófono y su guitarra. Da un saludo a quienes pasan en ese momento por la calle, y comienza a cantar.

Su nombre es Julián, pero prefiere hacerse llamar "El hijo de Mónica", en honor a su madre. Es el origen de su nombre artístico y también de su inspiración, comparte en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

-¿Cómo nace tu gusto por cantar?

-"Creo que mi gusto surge tras haber escuchado a los Backstreet Boys. Desde pequeño me llamó la atención cómo bailaban, yo empecé a bailar y por ahí me introduje a la música. Tiempo después me encontré con la filosofía, empecé a leer algunos clásicos y eso me hizo darme cuenta de que tenía algo que decir también. Después aprendí a tocar batería y de ahí transité a la guitarra".

Así, poco a poco y acompañado de su guitarra, comenzó a cantar canciones que le gustan e inspiran, entre ellas conocidos boleros y también canciones en inglés. Pero además, Julián comenzó a escribir sus propias letras, sus propias canciones.

"Me di cuenta de que lo que tenía que crear eran canciones con mensajes", canciones que en muchas ocasiones hace sonar en el corazón de la ciudad.

Julián es un cantante urbano, conocido y querido en la ciudad, pues su música llega a los corazones en el andar diario. Incluso, ha logrado cautivar a quienes ya han alcanzado fama en el medio artístico, como es el caso de Ernesto D´Alessio quien, al escuchar a "El hijo de Mónica", no tan sólo se detuvo a saludarlo, sino que grabó un video y lo publicó en sus redes sociales.

"Fue un gesto muy humilde lo que él hizo, se me acercó y me hizo una historia para sus redes y me regaló como cinco mil seguidores, y otros seguidores en otras redes. Es algo muy bonito, me dejó la puerta abierta para colaborar con él".

El hijo de Mónica gusta, sobre todo, de cantar sus canciones, es decir, sus propias composiciones, las cuales no ha podido grabar por diversas circunstancias, sobre todo materiales. Sin embargo, comparte que ahora ha aprendido que no se necesita gran equipo material para determinarse a grabar su propia música.

-¿Qué te inspira a cantar?, ¿Cuál es tu mayor inspiración?

-"Me pueden encontrar en las redes como El hijo de Mónica, y creo que ya en el nombre está implícita la inspiración: es mi madre, la cual me enseñó todos los valores que tengo. He cometido muchos errores, pero no por culpa de ella ni por culpa de mi padre, sino por uno mismo que a veces es un poco indisciplinado".

Entonces, resalta sin duda: "mi mayor inspiración han sido mis padres, especialmente mi madre", expresa Julián al compartir un poco de su historia en la música, previo a interpretar una de sus canciones, de su puño y letra, y tocando su guitarra, desde el centro de la también llamada Atenas Veracruzana.