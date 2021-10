Y es que explicó que la obra es un proyecto que lleva a cabo el Gobierno federal en coordinación con la autoridad municipal y del Gobierno del Estado, por lo que en el momento en que le toque participar a la administración, lo hará, de ser posible.

Recordó y reconoció que la política que maneja el Gobierno de la República es evitar que en el país se dejen obras o proyectos a la mitad.

"Es de destacar lo que dijo el señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), que las obras que se calculen y que no estén terminadas en un tiempo se quedarán abandonadas, entonces si no se hace ahorita se hará después, pero qué bueno que no haya obras tiradas", abundó.

Por esta razón, el presidente municipal que entrará en funciones en 2022 declaró que el Gobierno federal analiza si se realiza o no la obra del Tren Ligero, pues se busca que la obra quede concluida en su totalidad y en fechas establecidas.

"El presidente está calculando que si el tren no se termina en un tiempo adecuado, no tiene caso empezar y dejar a la mitad una obra".

Apuntó que si bien el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado coinciden en que la obra dejará grandes beneficios a la capital, la decisión de hacerlo será de la Federación, pues es quien invertirá los recursos "y si se considera que en los tiempos de aplicación la obra no se termina, lo van a decidir".