El exdiputado panista Osiel Castro de la Rosa protagoniza escándalo en zona VIP de Boca del Río (+Video)

De nueva cuenta el ex diputado panista Osiel Castro de la Rosa se encuentra en el ojo del huracán, esto luego de que se hiciera viral un video, donde el panista va saliendo de un negocio ubicado en la zona VIP de Boca del Río, y es insultado al parecer por su esposa, quien, según el pleito, indica que lo encontró con otra mujer.

En el video que dura unos segundos, la afectada le dice al exlegislador veracruzano: "Hijo de tu perr@ madre, a mí no me vas a ver la cara de pende&@, hijo de la ching@d@, eres una mierd@".

"Quédate con esa pu&*, quédate con ella. Y no te quiero en mi casa porque le llamo a la policía".

La ofendida se sube a un taxi, mientras el exdiputado escandalo intenta persuadirla.

Más sobre el polémico exdiputado panista

Fue diputado por el estado de Veracruz, miembro del Partido Acción Nacional, tiempo atrás estuvo en medio de la polémica, luego de unas polémicas fotos que circularon en las que aparecería desnudo junto a varias mujeres.

Dichas imágenes fueron publicadas por diversos medios y recibieron el rechazo del dirigente panista, quien a través de un comunicado negó ser una de las personas que aparecen en las mismas.

En el escueto mensaje, el legislador reconocía haber realizado un viaje al Caribe, pero negó a ser uno de los participantes de las sugerentes fotos.

En el Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz no emitieron comunicado alguno, pero el director de ese departamento, Ramón Castillo, salió en defensa del diputado al considerar que el hombre que acompaña a tres jovencitas en las imágenes no es Osiel Castro.

Sobre el material fotográfico, el legislador, ya conocido como "el Berlusconi veracruzano", se refirió de la siguiente manera:

"No corresponde a mi persona nadie de los que aparecen en esta (aquí cabe recordar que son varias fotos y no una), por lo que desmiento categóricamente cualquier injuria, calumnia y cizaña que dañe (n) mi imagen.

Lo anterior, porque en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se le ha caracterizado por su calidad moral de sus integrantes con quienes me identificado plenamente, si se hubieran referido a Osiel Castro de la Rosa honrado, trabajador y cumplido tal vez me hubiera identificado., pero el de las fotos al que hacen referencia no soy yo", se reproduce de manera textual.

"Sin más por el momento aprovecho el espacio para manifestarle a quienes me lean mi más profunda gratitud por la oportunidad de servirle".

#Xalapa || El ex diputado panista #OsielCastro se encuentra en el ojo del huracán, tras protagonizar una pelea por 'infidelidad', en una lujosa zona de #BocaDelRío.

