El Aula Clavijero proyectará miedo este octubre

En este octubre, el Cine Club de la Universidad Veracruzana (UV) exhibirá la obra de dos directores mexicanos reconocidos por incursionar en el género de Terror y cuyas cintas, hoy en día, son consideradas "de culto" en la cinematografía del país y el mundo.

Juan López Moctezuma y Carlos Enrique Taboada son los directores a quienes está dedicado tal ciclo

"Sumérgete en los clásicos del misterio y el terror que definieron el cine de culto en México. Prepárate para escalofríos, nostalgia y noches inolvidables.", es la invitación que hacen los organizadores del Cine Club UV para esta ocasión.

La mirada oscura del Cine Mexicano

El Ciclo inicia el miércoles 9 de octubre con la proyección de La Mansión de la Locura, "considerada una de las adaptaciones más extrañas de la obra de Edgar Allan Poe y una pieza única de terror barroco", según los organizadores del Festival de Cine de Terror Macabro.

La película está basada en obra literaria The System of Doctor Tarr and Professor Feather de Poe, para verla la cita es a partir de las 18:00 horas.

Las siguientes funciones y películas serán las siguientes:

Lunes 14 de octubre, Alucarda , la hija de las tinieblas de Juan López Moctezuma.

, la hija de las de Juan López Moctezuma. Miércoles 16, Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada .

de . Miércoles 23, El libro en la piedra de Carlos Enrique Taboada .

de . Lunes 28, Más negro que la noche de Carlos Enrique Taboada .

de . Y finalmente, Veneno para las hadas, también de Carlos Enrique Taboada.

El Aula Clavijero se encuentra ubicada en la calle de Juárez número 55, colonia centro de Xalapa.

La admisión es gratuita.