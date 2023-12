Duarte de Ochoa: "No soy vocero de Rocío Nahle"

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa dejó en claro que no es vocero de la coordinara de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nahle García, ni la conoce, ni mantiene comunicación con ella.

Por el contrario, aseguró que el precandidato priísta José Yunes Zorrilla le cae bien en lo personal, "sin embargo, por obvias razones no puedo apoyar a alguien en el que el pederasta (en clara alusión al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares) tiene puestos sus intereses".

En ese sentido, Duarte de Ochoa definió a la morenista Rocío Nahle como "el enemigo de mi enemigo, mi amigo."

El ex mandatario, quien aún se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, mencionó a través de sus redes sociales que quiere aclarar un tema, que cualquiera con 2 dedos de frente lo podría haber deducido, "sin embargo, hay quienes no les oxigenan las meninges, para ellos es esta aclaración: No soy vocero de @rocionahle".

Reiteró que no tiene comunicación ni contacto alguno con ella, es más, y por el contrario Pepe Yunes me cae bien en lo personal.

Se burla de MC

Respecto a la crisis político que atravesó Nuevo León por la precandidatura de su aún gobernador Samuel García, el ex gobernador Javier Duarte se burló y consideró que el neoleonés es un buen vendedor pues consiguió un gran remate de tenis "fosfo fosfo" que ya no serán utilizados.

Consideró que Movimiento Ciudadano atraviesa por una crisis, cuando pudo haber hecho las cosas de mejor manera, con otra clase de gobernantes y de candidatos, como eventualmente pudo haber sido Marcelo Ebrard a la Presidencia de México.