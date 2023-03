Una larga historia de amor: doña Clara y don Tomás se dieron el sí tras 53 años juntos en Xalapa (+Video)

"Es una larga historia", sobre todo de amor, respeto y de paciencia. Tras 53 años de ser compañeros de vida, doña Clara Aburto y don Tomás Torres, decidieron darse el sí ante un juez, al casarse en las bodas colectivas de Xalapa.

Con 3 hijas adultas, nietos, yernos, su historia de amor de compañeros de vida, permanece, comparte doña Clara.

"-Cuéntenos un poquito de su historia.

"-Es una larga historia. Yo siempre he tenido un amor muy muy grande, y he tenido mucha paciencia"

Doña Clara comparte que su historia de amor se ha fortalecido con paciencia, más allá de diferencias y enojos normales que son comunes en todas las parejas.

El respeto es esencial para poder acompañarse durante la vida, disfrutar los momentos felices y hacer frente a todos los problemas, para poder seguir eligiéndose más allá de todo.

La comprensión y el respeto son grandes aliados de las parejas, considera desde su experiencia, doña Clara.

"Siempre yo con él, porque él tiene un corazón y él tiene otro, yo pienso una cosa y él piensa otra".

'Bien o mal, aquí estamos'

Este 10 de marzo de 2023, doña Clara estaba emocionada junto con don Tomás, su compañero que ya necesita apoyo para audición, y que requiere cada vez más paciencia.

"Me hubiera gustado que toda mi familia hubiera venido a acompañarnos en este momento tan importante para nosotros", expresó tras recibir su acta de matrimonio, al convertirse este día en la pareja con más años de ser compañeros de vida, y acudir a casarse.

"-¿Qué consejo daría a las parejas jóvenes para poder mantener su unión como compañeros durante largos años?

"-A mí no me dieron consejos, nada más lo que pensaba, lo que en mi cabeza, para poder tener paciencia, porque si no, no. No me obligó, fue mi gusto -estar con él-. Bien o mal nosotros aquí estamos, y con la ayuda de Diosito que nos da la vida y todo".

En la ceremonia, doña Clara y don Tomás se tomaron las manos y se miraron a los ojos mientras el oficial del Registro Civil les dirigía unas palabras. Luego pasaron para recibir su acta matrimonial y ser declarados en matrimonio ante la ley, tras una vida juntos y otra que quieren seguir compartiendo.