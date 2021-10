Lamentó que ahora solo haya espacio para las personas jóvenes y se haga de lado la experiencia que tienen las personas adultas.

"Desgraciadamente ahora se topa uno con que ´ya está usted grande´ y siento que es como discriminación porque somos fuerza laboral y creo que la hacemos más que los jóvenes que solo van por el día y no les interesa aprender o no aprender, ellos solo van porque les paguen el día, pero nosotros estamos educados de otra forma, con más responsabilidad".

Antes vendía refrescos, dulces y cigarros, pero por la pandemia, las ventas bajaron y ahora se ha enfocado únicamente en el alimento para los peces del parque, que apenas empieza a recobrar visitantes.

"Por la pandemia para evitar contagios y todo el parque estuvo cerrado y por eso ahorita estamos un poco escasos", dijo.

Por varios años don Mario se dedicó a la albañilería y la pintura, pero después su esposa, que fue quien inició con el negocio, le pidió ayuda y ahora él es el que está al frente porque ella enfermó y es complicado que siga acudiendo.

"Ella empezó, pero por su edad y como está enferma ya no viene, ella tiene los bronquios muy débiles, lo padece desde niña, pero ahorita la edad, y todo se complicó".

Al no tener otros ingresos, viven de lo que venden en el parque. Por su edad, a don Mario se le han cerrado puertas en muchos lugares.

"Ahorita con la pandemia que aquí estaba cerrado traté de buscar como antes trabajo de mi oficio y desgraciadamente me encontré con la sorpresa que me decían ´ya está usted muy grande´, pero decía la edad no tiene que ver, es el trabajo y lo que le voy a realizar y todo, pero decía cómo a las 65 años me están diciendo que soy una anciano como que le da a uno para abajo".

Pudieron sobrellevar esa etapa sin empleo "por la gracia de Dios" porque no tenían ningún tipo de apoyo.

"Apenas ahorita nos dieron la oportunidad de anotarnos al programa de 65 y más, esperemos salir favorecidos y con eso poder solventar un poquito más los gastos, eso ya sería un alivio. Ahorita gracias a Dios ya empezamos a vender otra vez en el parque, la bolsita cuesta dos pesos y las familias vienen a comprar". Si usted visita el Parque Los Tecajetes, no olvide pasar a comprar alimento para los peces con Don Mario.