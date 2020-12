Dolor, dignidad y amor nutren búsquedas de desaparecidos en Veracruz

Una búsqueda que promete ir hasta el fin por amor a sus familiares desaparecidos en Veracruz, nutrida por el dolor, pero también por la esperanza y la dignidad, fue homenajeada por autoridades municipales de Xalapa y el colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz y Familiares Enlaces Xalapa.

En honor a los ausentes, develaron una placa y sembraron un árbol de encino en el parque "Benito Juárez", de Xalapa, un símbolo de la defensa de la vida y en contra de la barbarie. "Este es un acto de memoria porque nuestros seres queridos merecen ser recordados y dignificados. Deseamos y luchamos porque esto no vuelva a repetirse", expuso una madre.

En la placa se expresó el siguiente mensaje: "A nuestras desaparecidas y desaparecidos. Éste es el testimonio imborrable de sus seres queridos".

Para Fabiola Pensado Barrera, la madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera, joven desaparecido, fue un día de contrastes: este día su hijo cumple años. Con esperanza, valentía, portó el retrato de su hijo y recordó que en todo momento le hace falta. Y que no va a parar hasta dar con él. Que su madre lucha, lo busca con determinación y fortaleza, y que no cree en el olvido.

"Doy gracias a Dios y a la vida que me permitió ser su mamá. Donde quiera que esté quiero recordarle que estamos aquí, que no lo olvidamos, que siempre es recordado y vamos a estar en la lucha por su búsqueda. Yosi, en tu cumpleaños, tu mamá te busca".

El alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero manifestó su solidaridad con los colectivos. "No queremos que vuelva a haber más desaparecidos. Es un compromiso que nuestro Gobierno luchará del lado de nuestras familias, del lado de las personas que están luchando porque haya respeto a la vida humana. Lo que estamos haciendo hoy es un símbolo de lo que deseamos: que crezca la vida, que la vida se defienda, que la vida sea respetada y que entre todos logremos revertir esta historia espantosa".

"Esto que estamos haciendo hoy es símbolo de que crezca la vida, de que la vida se defienda, sea respetada y que entre todos logremos revertir esta historia espantosa... Vamos a seguir luchando porque todos vuelvan", expuso el alcalde capitalino.

El mensaje de los familiares de los desaparecidos relumbró en emotivas palabras de la autoría de Rebeca Ramos: "El amor incambiable. La esperanza inagotable. La búsqueda incansable. La lucha incesante. A cada sol, un nuevo camino. A cada luna, renovada la plegaria. Siempre la presencia adorada, en la ausencia dolorida y la añoranza reverdecida, en las horas compartidas. Gobiernos irán y vendrán, dirán y callarán, harán o no harán, no nos detendrán. No hay olvido, ni derrota. No hay resignación, ni fragilidad. La pena nos levanta, la indignación nos alimenta y la fe nos fortalece. No existen ni fronteras ni murallas, que no podamos superar. Sólo habrá alegría, verdad y justicia, cuando al fin, les volvamos a abrazar."

Hipólito Rodríguez Herrero informó posteriormente que seguirán los estudios forenses en la fosa común del panteón Palo Verde para identificar restos humanos, pues anteriormente se depositaban cuerpos en los panteones municipales sin ser identificados previamente.

"Estamos cooperando con ellos, para que justamente en todos los espacios donde nosotros tengamos competencia, puedan ellos hacer sus indagaciones.

"Estamos trabajando con la Comisión de Derechos Humanos para que se hagan los estudios necesarios y tener certeza si están en algún lugar dentro de nuestros cementerios y en todo caso, acompañarlos en su justa lucha", sostuvo el Alcalde de Xalapa.