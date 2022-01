discriminan_a_estudiante_con_covid_en_escuela_de_xalapa;_desatienden_posible_contagio

Exponen que el director de la institución, Mario Melchi Cocuyo, se negó a cerrar el plantel y a facilitar clases online para el menor enfermo, argumentando que el regreso a clases se concretó desde el año pasado.

En entrevista, una mujer indicó que la semana pasada su hijo volvió a clases presenciales y tras un convivio por Día de Reyes este fin de semana presentó diversos síntomas como temperatura. Cuando la prueba salió positiva comunicó el resultado al plantel.

Sin embargo, el director le dijo que no podrían ayudarlo con clases online, añadiendo que tampoco pondría en cuarentena al grupo, pues no es el protocolo que indica la SEV en este tipo de situaciones.

"Él me contestó que no hay ninguna escuela en línea y que, si no me parece, que me lleve a mi hijo a otra escuela".

Junto a otros padres, la mujer se manifestó afuera de las instalaciones de la escuela para conocer qué medidas tomarán para evitar un brote mayúsculo.

"Él dijo que esto es una gripa, que teníamos que aprender a vivir con ella. Que, si su madre de 80 años sobrevivió al covid, que no pasaba nada y que yo arreglara las cosas como yo quisiera".

En entrevista, el director consideró que la información relativa a esta situación ha sido distorsionada pues no hay ningún otro caso confirmado que obligue a una medida de aislamiento total de un grupo.

Criticó que la madre de familia haya citado a los padres de familia como si fuese la mesa directiva de la escuela, pidiendo que por un alumno se cierre el plantel y todos vuelvan a las clases a distancia.

"El protocolo de seguridad sanitaria no lo indica así, cuando hay varios alumnos de un grupo ese grupo sí se cierra de momento, pero no toda la escuela; aquí sólo es un alumno", justificó.