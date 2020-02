´Discordancia en cifras de feminicidios buscaría maquillar casos´

Ante la falta de coincidencia de cifras de observatorios ciudadanos y las de las autoridades, da la impresión de que se maquillan las cifras, resaltaron representantes de la sociedad civil y academia del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Al respecto exigieron que haya claridad en el manejo de casos e información de dichas cifras.

Aunque dicho sistema no lleva un conteo de casos, refirieron que hay observatorios ciudadanos que realizan estadísticas, pero nunca hay coincidencia entre lo reportado por estas organizaciones civiles y lo que informa la Fiscalía General del Estado.

"Hay observatorios que hacen sus estadísticas de las notas de la prensa y hay datos que se llevan desde la Federación; usualmente no coinciden", resaltó Miriam Lagunes Marín.

Tan sólo el año pasado, ejemplificó, se habla de que ocurrieron "aproximadamente 200 asesinatos de mujeres en el estado, de los cuales se contaba que eran 147 feminicidios; pero a final del año la encargada de la Fiscalía dijo que eran 100 feminicidios, entonces de pronto esas cifras nos alarman".

Aunque se sabe que no todos los homicidios contra mujeres son feminicidios, "parece que a veces están maquillando las cifras; esta falta de claridad en los procesos nos deja con esa sensación".

No hay que olvidar, acentuaron, que "el feminicidio es la forma de violencia machista más extrema contra las mujeres (...) no podemos erradicar los feminicidios si no se atiende las violencia familiar, la violencia de pareja, la violencia sexual y el acoso callejero, por ejemplo".