Diputada Florencia Martínez renuncia al PRD-Veracruz

En un escrito dirigido al presidente estatal, Jesús Alberto Velázquez Flores , con fecha del 27 de marzo de este año, la legisladora denunció que ve a un partido alejado de las causas populares, además de que no es tomada en cuenta.

"Nunca me arrepentiré de mi estancia y participación en el PRD, sin embargo, nadie podría continuar en una trinchera donde no se te escucha, ni se te toma en cuenta en las decisiones internas y con la cual ya no compartes ideologías", planteó en un escrito.