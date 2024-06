Día del Padre 2024: estos son los mejores restaurantes para celebrar en Xalapa

Cada vez está más cerca el Día del Padre, y muchos ya hacen planes preguntándose cuál sería la mejor forma de consentir a los jefes de familia en su día.

Bueno, uno de los mejores consejos que podemos darte es que le permitas a papá deleitarse con una buena comida, y para ayudarte, aquí te traemos algunas de las mejores opciones de restaurantes en la capital veracruzana.

Esperamos que, basado en tu presupuesto, alguna de estas opciones te sea útil para consentir a papá en su día; sólo recuerda hacer tu reservación con anticipación.

Villa Rica Xalapa

¿Papá es fan de los mariscos? Pues no se diga más, este lugar ubicado en la avenida Rafael Murillo Vidal No. 31 destaca por su comida y servicio. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Asadero Cien

Porque nunca está de más disfrutar de una buena carne a la parrilla (a menos que papá sea vegetariano), este lugar siempre es una excelente opción en cualquiera de sus sucursales: Ávila Camacho No. 118, Maestros Veracruzanos No. 89, Plaza Zaragoza o Calzada del Tejar No. 9, abierto hasta las 22:00 horas.

El Brou

Un lugar más apto para vegetarianos, con una gran variedad de comida libanesa y popular por su servicio y presentación. Te esperan de 9:00 a 17:00 horas en Juan Soto No. 13, en el centro de la capital veracruzana.

Fonda El Itacate

Porque la comida mexicana siempre es opción, aquí la encontrarás en una de sus mejores presentaciones, para que nunca muera la tradición. Visítalos de 8:00 a 17:30 horas en Juan Soto No. 4.

¿Qué te parece?