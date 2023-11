Día del influencer, te presentamos a un par de aquí de Veracruz

El día 30 de noviembre se celebra el día del influencer, todo surgió a partir de la empresa FLUVIP, un grupo líder en temas de marketing en Latinoamérica y Estados Unidos.

¿Qué es un influencer?

Los influencers son personajes que con su estilo de vida, ideas o contenido propio llegan a provocar que sus audiencias se identifiquen.

El 87% de los consumidores han adquirido un producto o servicio después de ver el contenido de un influencer.

Tuvimos la oportunidad de platicar con un par de influencers de la región de Veracruz, nos contaron un poquito de quienes eran ellos y nos ayudaron a entender mejor el concepto de influencer y como ha sido su experiencia.

Samantha Sánchez Domínguez de 28 años nació en Catemaco Ver, se mudó a la ciudad de Xalapa en donde estuvo un año y medio pero actualmente vive disfrutando de la Playa, en Sayulita Nayarit.

Mejor conocida en redes como: Mal Hablada nos compartió su experiencia como influencer:

IG: ¿Cuándo iniciaste a crear contenido?

Samantha: "Yo inicié contenido en mis redes sociales en la pandemia, posteaba lo que hacía y mis amigos comenzaron a compartir mis publicaciones en Facebook, así mis redes comenzaron a crecer poco a poco.

Samantha nos cuenta que su contenido gira en torno del empoderamiento, utilizando frases motivacionales y compartiendo sus experiencias estilo blog, con un target mayormente femenino aunque afirma que también hay hombres que se identifican con ella.

Debido a su falta de tiempo y su mudanza a una zona de playa, Samantha tuvo que adecuar su formato de contenido a "frases", en donde ahora expresa ideas, pero eso no la detuvo para seguir creciendo.

IG ¿Cuál fue el momento que detonó tu proyecto?

Samantha: Me enviaban historias que estaban atravesando, la mayoría eran mujeres y eso me motivó yo solo lo hacía por hobby, pero la respuesta de las personas fue muy grande y creamos confianza para que ellas pudieran escribirme y contarme sus cosas, me decían que mis frases las motivaban.

IG ¿Cuál fue la preparación que tuviste para crear tu contenido?

Samantha: Estudié mercadotecnia y publicidad, pero para estructurar mejor mis ideas, tomé un curso de Poesía Moderna y un curso de redacción que ofrecía la UNAM.

Para hacer una publicación, me baso en lo que está pasando en ese momento o me inspiro de otras personas de mi círculo cercano, también escucho podcast de temas relevantes y lo adaptó a mi contenido de Mal hablada.

IG ¿Has trabajado o colaborado con marcas?

Samantha: Trabajé con Garnier, me enviaron productos de belleza, también con la empresa Megacable en una campaña de posicionamiento de expansión de su servicio y actualmente me encuentro colaborando con negocios locales de aquí en Sayulita.

Para despedirse, le pedimos a Samantha que nos contara acerca de la responsabilidad que ella tiene en su papel de figura de internet y compartiera un consejo desde su experiencia para aquellas personas que vano están iniciando en este giro:

Desde mi perspectiva tengo cierta responsabilidad emocional, muchas chicas se acercan a mi, escribiendo acerca de situaciones amorosas, personales o de trabajo, y yo siempre trato de que busquen un apoyo profesional, busco respetar el límite de no dar un mal consejo.

Estén conscientes de donde están, aprovechen el momento. Hoy estás de moda y mañana puedes dejar de existir. "Hacer un cambio si puedes hacer un cambio"

El es Jesús Arteck, quién se autoproclama como "el influencer"

También tuvimos la oportunidad de conocer en persona a Jose de Jésus García Vásquez de 24 años, mejor conocido en redes sociales como Jesús Artek, actualmente es estudiante de Ciencias de la comunicación, nos ofrece contenido como retos virales, videojuegos, entrevistas a negocios y hacer reviews, esto fue lo que nos compartió Jesus:

IG: ¿Cuándo iniciaste a crear contenido?

Jesús Arteck: Inicie en pandemia y aproveché el auge de Tik Tok, y mis redes comenzaron a crecer, después de un año de esfuerzo, YouTube me hizo una invitación para conocer las oficinas de Google México.

Esa experiencia me cambió el panorama totalmente, mis ideas de creación de contenido eran otras, a partir de ahí le "heche" mas ganas.

IG: ¿Qué es lo más difícil de ser influencer?

Jesús Arteck: La verdad es bastante difícil ser influencer, mucha gente dice "nada más hace el ridículo y genera miles de reproducciones", pero es como todo, tienes que subir videos, debes invertir dinero, en un buen celular, en micrófonos, en una computadora.

Creo que el creador de contenido ha evolucionado, ya no es el típico que se burla y tiene miles de vistas, he conocido bastantes colegas que son doctores, abogados, psicólogos, tienen su profesión y ejercen también como creadores de contenido.

IG: ¿Tomaste algún curso para crear contenido?

Jesús Arteck: Antes trabajaba en un medio de comunicación, se llama Burrito, Mood, "les mando un saludo" y gracias a ellos conocí la producción de los videos, igual tengo antecedentes en fotografía y todo eso me ayudó.

IG: ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartirnos?

Jesús Arteck: Estuve de frente a Arturo Elías de Shark Tank, fuí ahí gracias a un evento de YouTube, en donde hubo conferencias, y más influencers conocidos como Luisito Comunica.

También Jesús nos habló de algo muy importante, el respeto que deben tener los influencers al dar una opinión o su punto de vista, se debe tomar en cuenta a quienes lo ven y escuchan, y lo indispensable que es estar consciente de que todas son personas y merecen respeto.

Tras una charla muy amena, Jesús se despidió agradeciendo a Imagen del Golfo por la entrevista, y quiso dar un consejo para aquellos que aún no se animan pero si quieren ser influencers.

Jesús Arteck: Todos pueden crear contenido, si tienen alguna idea en la cabeza, háganlo. El chiste es animarse y ser constantes. Es algo increíble y podrán llegar oportunidades que jamás se habían imaginado.