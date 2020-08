Desquiciarán a CDMX y Xalapa si no ´legalizan´ despojo en Veracruz

Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) amagan con movilizaciones masivas en Xalapa y la Ciudad de México si la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no falla a su favor y les otorga 2 mil hectáreas en el bosque de niebla de Coatepec para construir viviendas y desarrollar ´cultivos´.





Prevén que esto ocurra en un plazo no mayor a 7 meses. Sin embargo, pusieron la decisión final en manos de sus líderes nacionales y estatales.





Imagen del Golfo acudió al campamento de la CIOAC. Una lona desplegada en la entrada del camino da la bienvenida: "Éste es territorio zapatista. Sierra Alta, municipio de Coatepec. El reparto de tierra no ha terminado". Banderines rojinegros presumen una resistencia campesina. Escenografía de quienes lucran con la pobreza y la esperanza.





Los que forman el grupo invasor en su mayoría tienen propiedades y/o negocios en las zonas urbanas de Coatepec y municipios aledaños, advirtieron en un documento organizaciones como Pronatura, Centro de Investigaciones Tropicales-UV, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Global Water Watch México, Sendas, Asociación de Orquideófilos de Coatepec AC, la Asociación Vecinos del Pixquiac Zoncuantla AC, entre otras más.

Vecinos reportan que personas foráneas llegan al campamento de invasores en camionetas de lujo, muchas veces por las noches. Acampan en el lugar, bien vestidos y en tiendas de campaña que lucen nuevas. Se presume que son los líderes estatales, regionales y nacionales.





"Somos 150 campesinos. Nosotros queremos las tierras para sembrar y mantener a nuestra familia. Ahí no siembran nada. El monte lo vamos a cuidar, no como dicen ellos, no estamos locos para tirar los árboles como dicen ellos. Vamos a reforestar", dijo a los medios en Xalapa Francisco Ruiz Hernández, quien se asume como campesino y dueño sólo de 2 mil hectáreas...





Inquirido al respecto, el guía de los reporteros, un coatepecano, sólo atina a lamentar. "Les dijeron que con machete en mano y hacha se mata a la verdad. Si es con un arma de fuego, mejor". Chozas instaladas en una zona ambiental protegida son custodiadas por una imagen de Emiliano Zapata. Levantaron también un altar a la Virgen de Guadalupe para que bendiga su 'lucha'. Igualmente sobresalen amenazas veladas contra los ´gringos´, entre tala y agua enturbiada del campamento de los invasores.









LOS VIGÍAS DE LA CIOAC Y SUS MÓVILES, REPORTANDO DESDE LA MONTAÑA...





Un joven en motocicleta realiza labores de ´halconeo´ para los líderes de la CIAOC. Reporta por teléfono constantemente y no para de tomar fotos a los reporteros. No oculta su labor, acaso orgulloso. Sigue a corta distancia a los foráneos a lo largo de todo el recorrido.





Hay en la entrada lonas con la imagen de Emiliano Zapata y advertencias contra los dueños originales. Los tachan de gringos y de amenazarlos.





Varios adolescentes embozados y jóvenes de no más de 20 años siguen durante todo el camino a los reporteros y se esconden entre la maleza. Uno de ellos se esfuerza en hacerse visible e intimidar. Usa teléfono móvil que aparentaría ser de gama alta, costoso. No deja de filmar ni tomar fotos ni permite ingresar al campamento. Aunque se trata de dialogar con el joven vigía de la CIOAC, se niega a responder.





La región es considerada una zona prioritaria para la conservación a nivel nacional e internacional. Alberga especies que están reconocidas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y que están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como: Chiropterotriton lavae Taylor, 1942 (Pigmy Flat-footed Salamander), Parvimolge townsendi Dunn, 1922 (Townsend's Salamander), Tigrillo (Leopardus wiedii), especie en peligro de extinción, Chivizcoyo (Dendrortyx barbatus), codorniz endémica y se encuentra en peligro de extinción.





Pero para los jóvenes ´halcones´ de la CIOAC un teléfono móvil resulta más atractivo que un ´monte que sólo sirve para tener árboles por todos lados´.









Previamente, en una protesta en Xalapa, los autodenominados ´campesinos pacíficos´ de la CIOAC, afín al PRD, se habrían declarado necesitados de un pedazo de tierra para sembrar y construir viviendas. Se dijeron pobres, marginados y con hambre. Terratenientes extranjeros los quieren despojar de 2 mil hectáreas de ejido. También se declararon respetuosos de la legalidad y ambientalistas...





Los agentes municipales de Coatepec lo refutaron y entregaron oficios a Sedatu y Semarnat, en los cuales manifestaron su rechazo a la invasión de terrenos y manifestaron que es una zona de más de treinta y cuarenta grados de pendientes, por lo que no son zonas aptas para desarrollar agricultura.





"Ya teníamos el deslinde de tierra (...) Nos cancelaron la fecha y se juntaron todos los gringos y no dejaron que se hiciera ningún trabajo, se juntaron todos y se fueron a hablar al Palacio con el Alcalde. Ya venía el deslinde de la Federación y no nos dejaron hacer el trabajo", afirmó molesto Francisco Ruiz Hernández.





Aunque el ministerio público de Coatepec citó a declarar en varias ocasiones a los líderes que encabezan a los invasores, se han negado a acudir o han hecho manifestaciones afuera de la Fiscalía de Coatepec y frente al Palacio de Gobierno en Xalapa. La última vez, se abstuvieron de asistir a declarar excusando, a través de un abogado, la "sana distancia" debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, advirtieron los legítimos propietarios y las organizaciones ambientalistas.









ESPERANDO A QUE LLEGUEN LOS... INVASORES

Tras varios desalojos, a mediados del año 2019 el grupo de invasores se instaló y de manera violenta estableció un campamento en una superficie de media hectárea, con banderas y mantas, instalando luz, montando casas de madera y cartón e identificándose como parte de la CIOAC.





Los invasores establecieron en 1 hectárea un campamento, banderas y mantas, instalaron luz, montaron casas de madera y cartón. Han estado cortando árboles, tirando basura, sembrando maíz en pendientes de más de 35 grados, quemando vegetación para abrir espacios para la siembra y detonando armas de fuego con las que amenazan a los legítimos propietarios y a la gente de la zona.





De acuerdo con un documento en poder de Imagen del Golfo, enviado por casi 30 organizaciones ambientalistas al Gobierno de Veracruz, la Sedatu y la Semarnat, Francisco Ruiz Hernández, Marcelino Ruiz Pedroza, Cipriano Vázquez y Evelia Ortiz Alarcón, entre otros, se presentaron como líderes locales con el apoyo de Ramón González Gómez, representante de la CIOAC a nivel estatal.

















Para iniciar el procedimiento ante Sedatu es necesario acreditar la posesión previa del área solicitada. La constancia de posesión de 2 mil hectáreas que se entregó para tal fin a nombre de Francisco Ruiz Hernández es apócrifa.





La constancia fue presuntamente emitida por la Agente Municipal de Tapachapan. Sin embargo, ella ya hizo ya la denuncia a la fiscalía por falsificación (carpeta de investigación 458-2020, fiscal tercero, en la fiscalía de Coatepec).





El municipio de Coatepec también desconoció la constancia de posesión, ostentando copia de la constancia original expedida con ese folio. Sin embargo, en un actuar sospechoso que ha hecho pensar a los afectados en una confabulación entre la Sedatu en Veracruz y la CIOAC, la dependencia federal ha declarado que su obligación es actuar de buena fe y proseguir con el deslinde y la acreditación de "presuntos" posesionarios en el polígono.





Aunque la Sedatu advirtió que quien ostente la legítima propiedad o posesión no tiene de que preocuparse, los propietarios y los ambientalistas cuestionaron por qué a los invasores ligados al PRD se les acepta de buena fe una constancia declarada como apócrifa, pero a ellos se les exige copia certificada de sus documentos y un deslinde formal.





Y es que aunque en plena contingencia y tiempos declarados "de austeridad", Sedatu insiste en realizar con premura un costoso deslinde que empodera al grupo invasor para engañar a más personas.





Los invasores ahora realizan incursiones en cada vez más propiedades dentro del polígono. Los habitantes de la zona cada vez se sienten más orillados a impedir estas incursiones de "de "cualquier" forma, con lo que el riesgo de conflicto social es latente.

Recientemente el delegado federal Manuel Huerta ladrón de Guevara anunció que el proceso se suspendía, pero los agraviados manifestaron que lo dicho por el funcionario es falso y que en los hechos el proceso persiste por parte de la Sedatu.





MEDIO AMBIENTE NO VOTA: ABREN PUERTA A DEPREDACIÓN AMBIENTAL









Organizaciones ambientalistas advirtieron en una misiva al Gobernador de Veracruz y al Gobierno Federal que la cuenca que estaría directamente afectada por este presunto deslinde y establecimiento de asentamientos humanos, es la Cuenca del Gavilanes.





En esta Cuenca se encuentra la Reserva Ecológica Municipal "La Cortadura": tiene una extensión de 131.2 ha, abarcando tres polígonos del municipio de Coatepec en la cadena montañosa del centro del estado de Veracruz, dentro de la microcuenca del río Gavilanes, entre los 1,510 y 2,230 msnm.





Esta reserva resguarda relictos de vegetación primaria y es uno de los sitios más diversos y estudiados en cuanto a flora y fauna se refiere. Entre sus principales Objetos de Conservación Socio-Ambientales (OCSA) se encuentran: el ecosistema de BMM (vegetación primaria y secundaria), la provisión de agua, captura y almacenamiento de carbono.





También es hábitat de especies endémicas, muchas de ellas amenazadas. "La Cortadura" es parte de un corredor ecológico de vegetación continua del Parque Nacional Cofre de Perote hacia la urbe de Coatepec.





El gradiente de vegetación va desde de los bosques de oyamel, pino y pino-encino hasta el bosque mesófilo de montaña. La Reserva Ecológica Municipal se ubica en la ladera de barlovento del Cofre de Perote, expuesta a los vientos cargados de humedad provenientes del Golfo de México, que al condensarse favorecen la producción de agua en calidad y cantidad para la ciudad de Coatepec.













La cuenca del río Los Gavilanes es capaz de amortiguar lluvias torrenciales entregando en caudal tan sólo el 35% de la lluvia durante estos eventos, mientras que en la época de secas es capaz de sostener caudales aun cuando han transcurrido 8 semanas sin lluvias sustanciales; muy rara vez su caudal ha disminuido hasta agotarse. Actualmente, el volumen de agua observado en esta cuenca es abundante (~ 265 m3/s diarios en promedio), por lo que afectarla significa poner en riesgo la sobrevivencia del río, la disponibilidad de agua.





La zona que se quiere deslindar y destinar para asentamientos humanos y actividades agrícolas se encuentra a una altitud máxima de 2,230 msnm y una altitud mínima: 1,270 msnm. Investigaciones del Instituto de Ecología A.C (Inecol) señalan que las zonas que reciben la mayor precipitación de lluvia que equivale a (~2,800-3,000 mm anuales) se encuentran justamente en la franja de la montaña entre los 1,500 y 2,500 metros sobre el nivel del mar. Es justo en esta franja en donde se encuentra el bosque mesófilo de montaña, que es la vegetación más representativa de esta zona.





El suelo cubierto por este bosque tiene una gran capacidad de infiltración (~1,200 mm/h) y almacenamiento de agua (> 850 mm en 1 m de suelo). Es justamente la vegetación de bosque de niebla la que permite dar estos servicios ambientales críticos para la región.





Es así como esta zona es una de las de mayor recarga hídrica, esto significa que gran parte de la lluvia infiltrada se almacena y reside en el suelo y subsuelo por meses, garantizando así la disponibilidad y abastecimiento continuo de agua a lo largo del año.





