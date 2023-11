Después de dos días con centro de Xalapa tomado, no hay diálogo con colectivos de desaparecidos

Colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron, por segundo día consecutivo, un plantón en el centro de la capital veracruzana, bloqueando las calles, en demanda de atención del Gobierno del estado.

Tras el plantón del lunes y la toma simbólica del Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz, integrantes de los colectivos pernoctaron en casas de campaña, cartones, bajo lonas.

La demanda es firme: diálogo urgente con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, para revisar investigaciones en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, así como la identificación y cotejo de genética de restos hallados, con las de los colectivos y sus seres queridos.

Diálogo suspendido desde hace más de 3 años

"No ha habido atención de parte del gobernador, no viene, no hay diálogo , no hay mesas de trabajo desde hace más de tres años (...) Nada más para campaña estuvimos en la agenda", reprocharon al referir que este martes la agenda del mandatario estatal está en un evento de turismo en la ciudad de Veracruz.

CIERRES VIALES

El centro de Xalapa está cerrado a la circulación en su totalidad, en las calles Enríquez, Ávila Camacho -hasta el parque Los Tecajetes-, viaducto, Clavijero entre Juárez y Ávila Camacho, Lucio y Revolución entre Juárez y Enríquez, Leandro Valle Zaragoza.

El plantón seguirá, reiteraron, hasta que no se vea la intención del gobierno de Veracruz por atender y trabajar en torno a la problemática de personas desaparecidas.

"Por qué los buscamos, porque los amamos", "Dónde están, nuestros hijos, dónde están ", consignaron en las calles al realizar una marcha como parte de la movilización que mantienen los colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas.