Desmiente CGJ construcción de segundo piso sobre avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa

En otro tema, dijo que es falso que Veracruz haya registrado municipios con votaciones superiores al 100 por ciento de lista nominal, como acusaron consejeros del Instituto Nacional Electoral.

El mandatario estatal aclaró que en Pánuco supero el 40 por ciento del mínimo requerido por el INE para hacer vinculante la consulta, pero no hubo ninguna mala actuación del estado.

"Es falso, en Veracruz no sucedió, en Pánuco sucedió que el 40 por ciento se superó en más del 100 por ciento. En Veracruz no sucedió, el municipio con más alta participación fue Tuxtlilla y Emiliano Zapata".

Asimismo, destacó que el proceso de Revocación de Mandato se llevó a cabo de manera tranquila y participativa, lo que hace un aprendizaje democrático previo a las campañas de cultura democrática que impulsa el INE.

Además, dijo que no si no se logró el 40 por ciento fue porque colocaron un tercio de las casillas por parte del INE.

"Fue un boicot del INE muy perverso, porque querían ser por falta de recurso, no pusieron suficientes boletas, no se le informó donde estaban las casillas, en mi opinión fue una estrategia del INE para impedir la participación, mucha gente se quedó sin votar, como en CAXA, porque salió gente del INE a decirles que no se acercara porque no iba a ver votación", finalizó.