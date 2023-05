Desde la FILU, llaman a reconectarse con la naturaleza

Necesitamos, como especie humana, reconectar la naturaleza, llamó en conferencia Carlos Alberto López González, biólogo reconocido por su colaboración en la conservación del ambiente natural y en la defensa de especies en peligro, como el jaguar y el lobo mexicano.

El recientemente galardonado con la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana, refirió que las grandes especies de depredadores saben convivir cerca de la especie humana, por lo que no representan un peligro.

Sin embargo, es el ser humano quien ha sido un peligro real y devastador para muchas especies como son el lobo mexicano y el jaguar.

No hay modo de recuperar la genética del lobo mexicano, los rescatados han logrado adaptarse a su hábitat; "se comportan como locos y ese no es problema, lo que no sabemos es lo que se perdió".

Y es que prácticamente desde los años 70 se acabó con el lobo mexicano, por lo que ahora los esfuerzos de conservación son para que, los ejemplares que quedan, se desarrollen lo mejor posible, estando protegidos.

Caso similar ocurre con los jaguares que, lejos de lo que se piensa al imaginarlos viviendo en un hábitat aislado, viven muy cerca de la especie humana.

"Los jaguares están interactuando en zonas dominadas por los seres humanos (...) Lo que estamos tratando de entender es hasta dónde pueden existir con los seres humanos, qué tan lejos deben estar de los seres humanos".

El jaguar no representa un peligro para el ser humano, se alimenta de pequeñas especies como iguanas, zorritas o venados, por ejemplo.

Sin embargo, se necesita el esfuerzo de múltiples instituciones para poder mantener vivas, en su hábitat, respetando su espacio, a todas las especies animales entre ellas el jaguar.