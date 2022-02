El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que en la capital del estado no habrá divorcios colectivos porque no se trata de una campaña que haga la Dirección General del Registro Civil, tal como ocurre con los matrimonios.

"Los divorcios es algo que está contemplado en el trámite normal que hacen las oficialesías, no hace falta que se realizan más campañas, en Xalapa no se va a hacer, la instrucción en el Estado es que no hay eventos masivos de divorcios".