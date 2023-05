Negar la realidad no detiene el horror: desapariciones sin tregua en Veracruz, según la CEDH

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, señaló que hoy en día en Veracruz, continúan ocurriendo desapariciones, y tratar de negarlo sería "absurdo", porque es una realidad.

En ese sentido, dejó en claro que la posición de la CEDH no es negar tal situación, y darle acompañamiento a las víctimas, sobre todo cuando consideran que algunas autoridades no les brindan el servicio y atención adecuada.

Precisó que la Comisión sigue recibiendo peticiones de acompañamientos para interponer denuncias, a revisión de carpetas de investigación, entre otros.

"Evidentemente se requiere de una política de prevención, ese debería ser justamente el objetivo de todo gobierno, evitar que todos estos hechos se sigan repitiendo", expresó.





Namiko Matsumoto Benítez comentó que no hay una relación directa entre el número de denuncias por desaparición con las quejas interpuestas ante la CEDH, pues explicó que no todas las personas denuncian y, segundo, no todas las personas que denuncian necesariamente interponen queja.

Tal situación dijo, es comprensible porque para poder hablar de una vulneración de derechos humanos tendría que haber una total omisión por parte de la Fiscalía General del Estado y ello no se puede advertir inmediatamente de interpuesta la denuncia.

Para ello tiene que pasar un tiempo para observar si han agotado todas las diligencias que establece el protocolo homologado.

De manera que hasta que transcurre cierto tiempo y los familiares de las víctimas estiman que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación; cuando están en posibilidad de interponer la queja, aseveró.

"Y aún en esa circunstancia, no todas las personas ponen queja, así que no hay una relación directa entre el número de quejas y que haya aumentado o no el fenómeno de desapariciones", agregó.

Lo que sí no se puede negar es que se siguen presentando las desapariciones, agregó Matzumoto Benítez.