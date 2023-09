Desaparecieron testigos contra el contador de Javier Duarte

Debido a que no han sido localizados los testigos del caso contra el contador particular del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, un juez federal ha tenido que aplazar hasta nuevo aviso el juicio en contra de Javier Nava Soria.

La red de empresas fantasma, mediante la cual desvió recursos el ex mandatario veracruzana, fue creada y administrada por Javier Nava Soria, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República.

Y aunque dicho personaje se encuentra en prisión desde febrero de 2018, tras ser deportado de España, no ha logrado concluir el proceso penal que se le sigue en su contra.

Actualmente está preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México, a la espera de que un juez determine su culpabilidad o no.

Sin embargo, juez federal aplazó hasta nuevo aviso el juicio de Javier Nava Soria, el contador de las empresas que desviaron dinero para Javier Duarte, porque algunos de los testigos están ilocalizables, uno de ellos es hijo de Ardelio Vargas Fosado, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante una breve audiencia, el Juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó el juicio porque se desconoce el paradero de tres de los testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y otro más reportó que no podía estar presente.

Los que no acudieron son Ardelio Vargas Carrillo, ex administrador de Supervisión 2 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e hijo del ex mando del INM; Adrián Viccón Basto, ex tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de Veracruz, y Jorge Moreno Montealegre, ex perito de la FGR.

El Fiscal federal Manuel Granados Quirós dijo en la audiencia de esta tarde que todos ellos habían cambiado de domicilio y tampoco había sido posible localizarlos en los inmuebles más recientes de los que se tiene registro.

"Tenemos testigos que no han sido notificados oportunamente, ya se han girado oficios a la Policía Federal Ministerial y se ha pedido al CENAPI (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) para que busquen en distintas bases de datos los domicilios y podamos notificarlos", dijo el fiscal.