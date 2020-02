Desaliento entre jóvenes por estudios de formación deportiva en Veracruz

El director de la carrera de Educación Deportiva de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), Roberto Velázquez Melgarejo, dijo que la economía y que ya no hay asignación de plazas directas al terminar los estudios, han provocado que los jóvenes ya no se interesen tanto por estudiar una licenciatura en formación deportiva.

"Antes se podía obtener una plaza y ahora tienen que presentar un examen, tienen que presentar otro tipo de situaciones para poder tenerla. Entonces, a lo mejor esos pueden ser uno de los factores que probablemente ya no sea (muy concurrida)", dijo.

Explicó que anteriormente llegaban a recibir hasta 150 alumnos en esa carrera dentro de la UPAV, mientras que ahora, en el periodo que inicia en septiembre, llegan hasta los 120.

"Que ellos pueden hacer en iniciativa privada, formar escuelas de deportes, como pueden ver, la posibilidad de que daban masaje deportivo y eso les abre un campo muy amplio", añadió.

Pese a ello sostuvo que cuatrimestre tras cuatrimestre siempre hay alumnos que se inscriben para cursar esta carrera, misma que se cursa únicamente los sábados, lo que le permite a los alumnos estudiar otra carrera entre semana o trabajar.

"Ahorita tenemos 120 alumnos en la licenciatura y estamos seguros que va a incrementar. Acaba de salir una generación en diciembre y por eso es que bajó, pero estamos seguros que ahorita que iniciamos el 9 de mayo otra generación, y otra que es cuando más ingresan, que es en septiembre", abundó.

Refirió que en mayo ingresan cerca de 20 alumnos, pero en septiembre llega hasta los 100 alumnos, pues son los jóvenes que recién salen de la preparatoria.