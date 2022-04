Depredadores de bosque de Coatepec exigen audiencia a Gobernador

"Pero hay unas áreas que con responsabilidad podemos explotar en las actividades agrícolas y ganaderas", aseguró Ramón González Gómez, líder de la CIOAC, quien aseguró que se mantendrán firmes en su postura a pesar de los rumores sobre un posible desalojo.

El representante campesino acusó que el gobierno le dé preferencia ´a un puñado de artistas ricos´ encabezados por Ari Brickman, con la intensión de explotar la región, y que a ellos los pretendan desalojar por la supuesta explotación ambiental.

"No va a haber ningún desalojo. La gente de aquí está dispuesta a quedarse allí hasta las últimas consecuencias. Y eso lo digo con mucha claridad, no nos vamos a salir, cueste lo que nos cueste", advirtió

"No somos revolucionarios, no hay gente armada, no somos violentos. Somos ciudadanos que luchamos por ideal y un objetivo: llevarle a nuestras familias, que son pobres todas, llevarles un sustento y garantizarles la permanencia en el campo", mencionó previo al bloqueo que también realizaron sobre la calle de Enríquez, frente a Palacio de Gobierno.

González Gómez indicó que desde su llegada los habitantes producen café y maíz en los terrenos que comprenden la Sierra Alta de Coatepec. Aunque reiteró que dicha actividad se ha realizado ´sin tumbar un sólo árbol´.

Pese al proceso legal iniciado en su contra por el delito de despojo, los manifestantes aseguraron no temer y dijeron confiar en que "la conciencia de los jueces sea la justa y sean los impartidores de la justicia que necesita el país".

"El actor intelectual de esta lucha es la pobreza, es la marginación, es la miseria. Esto obliga a la gente para que hagan esta lucha pacífica".